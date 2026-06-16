Ação solidária da Celebra Veículos garante doação para pacientes da Unidade de Diálise

Os alimentos foram arrecadados pela empresa Celebra Veículos durante a realização do seu segundo Mega Feirão de Veículos.

O tratamento para pacientes renais crônicos vai muito além das sessões de hemodiálise no hospital. Ele envolve uma rotina de superação, cuidados contínuos e, acima de tudo, uma rede de apoio que garanta dignidade e bem-estar fora das paredes da Instituição. Sabendo que humanizar a saúde significa proteger o paciente em todas as suas necessidades, a Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga recebeu um reforço cheio de solidariedade: a doação de 50 cestas básicas.

Os alimentos foram arrecadados pela empresa Celebra Veículos durante a realização do seu segundo Mega Feirão de Veículos. Movida pelo desejo de promover a responsabilidade social e fazer a diferença na vida de famílias que enfrentam momentos de dificuldade, a concessionária assumiu um compromisso nobre: a cada veículo vendido ao longo do evento, uma parte do valor se transformaria em cestas básicas para entidades do município.

A campanha foi um verdadeiro sucesso e somou 250 cestas arrecadadas no total. Desse montante, 50 unidades foram destinadas especificamente para a Unidade de Diálise, em uma parceria essencial com a APREVO (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga).

Nutrição, cuidado e acolhimento

Agora, a missão de fazer esses alimentos chegarem à mesa de quem mais precisa está nas mãos do Serviço Social da Unidade de Diálise. A equipe técnica fará o mapeamento e a entrega direcionada aos pacientes em situação de vulnerabilidade social.

Mais do que suprir necessidades nutricionais básicas, cada cesta entregue representa um alívio financeiro e emocional para essas famílias que convivem diariamente com os desgastes e desafios impostos pela doença renal. É a garantia de que, enquanto eles lutam pela saúde na filtragem do sangue, a comunidade se une para garantir o sustento e o carinho em suas casas.