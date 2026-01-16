Pescador desaparece após cair no rio e amigo dele é resgatado por barco em Santa Fé do Sul 

Acidente ocorreu no Rio Paraná, no fim da tarde desta quinta-feira (15). Homem de 52 anos foi resgatado por outro barco, enquanto o outro, de 72, segue desaparecido.

Dois pescadores, de 52 e 72 anos, a bordo de um barco caíram no Rio Paraná, no fim da tarde desta quinta-feira (15.jan), em Santa Fé do Sul/SP. Segundo apurado, a dupla estava em movimento no rio, quando a embarcação deu um solavanco, o que causou a queda na água.

Segundo apurado pela reportagem, o homem de 52 anos ficou à deriva por cerca de 5 minutos no rio, quando foi resgatado por outro pescador que estava próximo. Já o de 72 anos afundou na água e segue desaparecido até a última atualização desta reportagem.

A dupla usava colete salva-vidas e pescava junto há 20 anos. No momento do acidente não chovia.

As buscas foram retomadas nesta sexta-feira (16). As causas do acidente são desconhecidas.

*Com informações do g1