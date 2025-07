Polícia Ambiental desmantela esquema de rinha de galo em Fernandópolis 

No local, 131 galos foram encontrados, sendo 45 muito feridos. Autuações contra os envolvidos ultrapassam R$ 850 mil; 10 indivíduos foram ouvidos e liberados.

A Polícia Militar Ambiental desmantelou um esquema de rinha de galo em Fernandópolis/SP, no último sábado (26.jul).

De acordo com o apurado, após uma denúncia de possível prática de rinha de galo em andamento, em uma propriedade rural em Fernandópolis, equipes da Polícia Ambiental se deslocaram para apurar os fatos. Em seguida, quando chegaram no local, os policiais notaram muitas pessoas correndo pelos fundos da propriedade, fugindo da abordagem, sendo possível abordar apenas 10 indivíduos.

Após uma vistoria minuciosa, foram localizados 131 galos, da raça índio, acondicionados em recintos pequenos e escuros, em gaiolas de ferro, caixas de papelão e de madeira, no interior do porta-malas de veículos estacionados amarrados pelos pés, todos sem água e comida à disposição, e outros lutando, sendo necessário que fossem apartados pelas equipes. Dos 131 animais encontrados, 45 estavam muito feridos.

Os policiais ambientais ainda localizaram um javaporco, também em situação de maus-tratos, pois se encontrava sem água e comida, além de não haver local para se abrigar das intempéries.

Diante da situação de maus-tratos, compareceu ao local uma médica veterinária para confecção de laudo. As aves foram retiradas de seus tutores, conforme preconiza a legislação ambiental, e foram destinados a um local onde poderão recuperar a higidez física e, consequentemente, a possibilidade de viverem e prosperarem em um ambiente adequado. Com relação ao javaporco, este fora abatido no local e destinado ao aterro municipal.

Após contato com à Central de Flagrantes de Fernandópolis, a autoridade policial de plantão solicitou a presença de equipe da Polícia Técnico-Científica, e apresentação da ocorrência por “praticar ato de abuso a animais”, além de apreender os objetos encontrados no local, como: dois cadernos com anotações do evento, quatro bolsas contendo substâncias e petrechos como seringas, biqueiras, remédios, esporas e dinheiro.

Na ação, os policiais ambientais identificaram como ‘organizadores’, E.R.S., e M.C.L.L., que foram posteriormente liberados após o registro do boletim de ocorrência. A corporação lavrou 24 autos de infração ambientais, totalizando R$ 854.200,00.