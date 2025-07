Pedala Green: pedaladas de solidariedade em Votuporanga 

O passeio ciclístico reuniu centenas de participantes no último domingo (27), mesclando qualidade de vida e ação social.

O Passeio Ciclístico Pedala Green fez sua estreia no último domingo (27.jul) na cidade de Votuporanga, no Noroeste Paulista. Centenas de apaixonados por ciclismo participaram do evento, que mesclou qualidade de vida e ação social. As atividades do fim de semana na arena do evento, montada no Parque da Cultura, resultaram na doação de 590 litros de leite pela Facchini para a Santa Casa de Votuporanga, além de alimentos não perecíveis.

O total de leite é fruto do esforço da população da cidade nos dois dias de funcionamento do Espaço Solidário, uma das atrações do Passeio Ciclístico Pedala Green. Os visitantes pedalaram durante os dois dias em quatro bicicletas ligadas a um odômetro e, a cada km pedalado, a Facchini doou um litro de leite. Também houve a doação de alimentos, já que a participação no evento convidava os ciclistas a doarem alimentos que serão entregues a uma entidade beneficente da cidade.

“Só temos a agradecer a todo mundo que contribuiu, seja pedalando pelos litros de leite, seja participando do passeio. Votuporanga teve uma estreia especial no calendário de etapas do Pedala Green, confirmando sua vocação de auxiliar o próximo,” destaca Wanderley Gonzales.

O passeio deste domingo contou com a presença de ciclistas de diferentes idades, que puderam aproveitar o percurso tranquilo de cerca de 8 km por ruas e avenidas da região do Parque da Cultura. A ideia era a diversão de todos, que continuou mesmo após o percurso, com shows de música e sorteio de duas bicicletas entre os inscritos.

O Pedala Green Votuporanga é uma promoção da Associação Pedala Brasil de Ciclismo, com patrocínio da Fachinni, através da Lei de Incentivo ao Esporte, e apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga e suas secretarias.