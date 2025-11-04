Polícia Ambiental autua pescadores por uso de petrechos proibidos em Pontes Gestal 

G.F., S.D.N., J.S. e A.A.M., foram autuados e receberam multas que somam R$ 10,8 mil, valores dobrados por agravante de período noturno. O pescado foi doado para uma entidade beneficente.

Quatro pescadores foram autuados por uso de petrechos proibidos durante policiamento do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR), na última terça-feira (28.out), no Rio Turvo, bairro Poção, em Pontes Gestal/SP.

De acordo com o apurado, após denúncia anônima sobre pesca irregular com uso de anzóis de galho, as equipes constataram, por meio de monitoramento noturno, a presença de pescadores utilizando embarcação motorizada e instalando anzóis de galho — petrecho proibido nos rios da bacia hidrográfica do rio Paraná. Na manhã seguinte, foi realizada abordagem aos pescadores, que confirmaram a prática da pesca irregular.

Segundo a Polícia Ambiental, G.F., S.D.N., J.S. e A.A.M., foram autuados por pesca com petrechos não permitidos e receberam multas que somam R$ 10.888,00, valores dobrados por agravante de período noturno.

Ainda durante a ação, foram apreendidos um barco de alumínio, motor de popa, carretinha, anzóis de galho, bateria, refletores e outros petrechos. O pescado apreendido (um exemplar de pintado de 18 kg) foi doado a uma entidade beneficente.