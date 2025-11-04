CDHU Móvel inicia atendimentos em Votuporanga nesta quarta-feira 

De 5 a 8 de novembro, moradores terão acesso a atendimentos gratuitos, feira de adoção e vacinação em parceria com a Prefeitura.

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), inicia nesta quarta-feira (5.nov) os atendimentos do CDHU Móvel na cidade. A ação segue até sábado (8) e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços habitacionais e públicos, oferecendo orientações, atendimentos e atividades gratuitas.

O CDHU Móvel foi criado para aproximar o atendimento dos mutuários, tornando o processo mais rápido e acessível. No local, será possível solicitar serviços como emissão de boletos, acordos de dívida, quitação com FGTS, revisão de prestações, transferência de titularidade e regularização de contratos.

A estrutura ficará montada na Concha Acústica, localizada na Rua Alagoas, esquina com a Rua Amazonas. O público poderá comparecer de quarta a sexta-feira, das 9h às 18h, e no sábado, das 9h às 15h. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais e o número do contrato do imóvel.

Durante o período de funcionamento, a população também contará com diversos serviços oferecidos pela Prefeitura, nas áreas de saúde, assistência social e bem-estar animal.

A Secretaria de Bem-Estar Animal realizará a Feira de Adoção nesta quarta e no sábado, com cães e gatos prontos para encontrar um novo lar. Os animais estão sendo avaliados e preparados para adoção responsável.

O Consultório na Rua também participará das atividades entre os dias 5 e 8 de novembro, oferecendo atendimento à população em geral e às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A equipe manterá ainda um ponto de vacinação no local, onde os moradores poderão aproveitar para atualizar a carteira de vacinas.

Na quinta-feira (6), das 9h às 12h, a Secretaria de Assistência Social estará presente com atendimentos e orientações aos moradores. A equipe vai esclarecer dúvidas sobre benefícios, divulgar os serviços da pasta e realizar atendimentos do CadÚnico, incluindo consultas e atualizações de cadastro.

A Prefeitura reforça que o CDHU Móvel é uma importante iniciativa em parceria com o Governo do Estado, que aproxima os serviços da população e garante mais praticidade e cidadania aos votuporanguenses.