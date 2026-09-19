Mulher é presa suspeita de esfaquear marido nove vezes em Sebastianópolis do Sul 

Homem de 47 anos foi socorrido em estado grave e transferido para a Santa Casa de Votuporanga; suspeita teria alegado à polícia que descobriu uma suposta traição.

Uma mulher foi presa suspeita de tentar matar o próprio marido com nove golpes de faca na manhã de sexta-feira (18.set), em Sebastianópolis do Sul/SP. A vítima, de 47 anos, foi socorrida em estado grave e permanece internada.

Segundo informações apuradas junto à polícia, a mulher teria relatado que a agressão ocorreu após descobrir uma suposta traição. As circunstâncias e a motivação do crime, entretanto, serão apuradas durante a investigação.

Após ser ferido, o homem foi levado inicialmente para o Hospital de Nhandeara/SP. Devido à gravidade do quadro, posteriormente foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga.

Conforme informações da unidade hospitalar, a vítima deu entrada no pronto-socorro por volta das 8h após sofrer o esfaqueamento e permaneceu internada.

A suspeita foi presa e o caso apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga. A mulher deverá passar por audiência de custódia ainda neste sábado (19).

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Sebastianópolis do Sul, que deverá esclarecer a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram ao ataque.