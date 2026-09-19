Colisão frontal deixa dois mortos na vicinal entre Votuporanga e Parisi 

Acidente envolvendo um Ford Fiesta e uma Ford EcoSport ocorreu por volta das 4h30 deste sábado (19); Cleidiomar, de 36 anos, e Vânia Alves, de 46, morreram no local.

Um grave acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas na madrugada deste sábado (19.set), na vicinal Ângelo Comar, que liga Parisi/SP a Votuporanga/SP.

Segundo as informações apuradas, a colisão ocorreu por volta das 4h30, nas proximidades de um pesqueiro situado perto da divisa entre os dois municípios. Um Ford/Fiesta e uma Ford/EcoSport bateram frontalmente.

As vítimas fatais foram identificadas como Cleidiomar, de 36 anos, que trabalhava como pintor, e Vânia Alves, de 46 anos, auxiliar de creche que também trabalhava em uma barraca de pastéis.

Com a violência do impacto, os dois não resistiram aos ferimentos e tiveram as mortes constatadas ainda no local.

Após os trabalhos realizados no local, os corpos das duas vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos antes da liberação aos familiares.

Ainda conforme a apuração, não havia outros passageiros nos dois veículos.

A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica da colisão e as circunstâncias que levaram ao acidente. Até o momento, não há informações conclusivas sobre o que provocou a batida frontal.