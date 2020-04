Polícia acaba com baile funk e prende alguns participantes

Três homens e uma mulher foram presos, além de oito menores apreendidos pela Polícia Militar de Fernandópolis durante a realização de um baile funk em uma chácara as margens da Rodovia Percy Waldir Semeghini. O fato foi registrado no início da madrugada deste sábado, dia 11.

Depois de receberem uma denúncia de aglomeração de pessoas em uma festa regada a droga, bebidas e menores, os policiais militares de Fernandópolis, com apoio de uma equipe de Votuporanga, chegaram ao local e perceberam grande movimentação com aproximadamente 50 pessoas.

Um menor que estava na entrada colocado como vigia, acabou avisando a turma e alguns conseguiram fugir pelo matagal, sendo que outras pessoas foram abordadas no interior da chácara. O local estava repleto de bebida alcoólica, sendo cerveja, vodca e outras bebidas destiladas. Durante a vistoria, nenhum tipo de entorpecente foi encontrado.

Os PM identificaram oito menores, além de quatro pessoas entre organizadores e locatário, que foram conduzidos ao Plantão Polícia. Três homens e uma mulher foram enquadrados pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescentes e por descumprimento do decreto estadual com base nas medidas de segurança para evitar o contagio do coronavírus, somando as penas, que ultrapassaram cinco anos para cada um, o delegado negou o pagamento de fiança.

Os menores foram devolvidos aos pais e as outras quatro pessoas encaminhadas a Cadeias Públicas na região e estão à disposição da Justiça. (Região Noroeste)