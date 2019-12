POLÊMICA – Petição ‘condena’ especial de Natal do Porta dos Fundos

Políticos e líderes religiosos também usaram as redes sociais para demonstrar insatisfação com o filme.

Uma petição online já tem mais de 335 mil assinaturas contra a exibição do Especial de Natal Porta dos Fundos 2019: “A Primeira Tentação de Cristo”. A descrição do abaixo-assinado diz apenas “Pelo impedimento do filme de Natal da Netflix e porta dos fundos, por ofender gravemente os cristãos”, e é direcionado à Netflix, ao Porta dos Fundos e ao Poder Legislativo.

Políticos e líderes religiosos também usaram as redes sociais para demonstrar insatisfação com o filme. No especial de humor, Jesus é surpreendido com uma festa de aniversário de 30 anos. A certa altura, Maria e José, os pais do aniversariante, fazem uma revelação bombástica: ele foi adotado e seu verdadeiro pai é Deus. Outra das surpresas (cuidado com o spoiler) é que Jesus poderia estar em um relacionamento com outro homem.

Gregório Duvivier, Fábio Porchat, João Vicente de Castro, Antonio Tabet, Thati Lopes e Rafael Portugal são alguns dos humoristas do Porta dos Fundos.

No site da “Coalizão pelo Evangelho”, o pastor Joel Theodoro, da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial no Rio de Janeiro, escreveu que cancelou sua assinatura da Netflix. “Manter-me na qualidade de um patrocinador de produções cinematográficas que zombam e vilipendiam o Senhor é o mesmo que esbofeteá-lo”, opinou.

No mesmo espaço, o pastor Thiago Guerra escreveu que “há diferentes formas de protestar: cancelar assinatura; deixar de assistir os episódios; ensinar o que a bíblia diz; entrar em contato com a empresa; se envolver culturalmente e promover filmes e séries com valores bíblicos etc”.

No Twitter, o deputado federal Marco Feliciano relembrou que já processou o Porta dos Fundos (o processo foi arquivado pela Justiça). “Cristãos e não cristãos me cobram atuação contra os irresponsáveis do Porta dos Fundos. Em anos anteriores já os processei, mas a “Justiça” diz q é liberdade de expressão”, escreveu Feliciano.

Conhecido apoiador da gestão Bolsonaro, o ator Carlos Vereza disse em sua página do Facebook que os comediantes do grupo são “são lamentáveis como viventes”.

Também nas redes sociais, o próprio Porta dos Fundos ironizou o abaixo-assinado e a reação que o especial gerou: “Ele acabou com os dinossauros só com um peido mas criou esses três comediantes com ingredientes mais que especiais. Quem aí já viu nosso Especial de Natal – A Primeira Tentação de Cristo na @netflixbrasil???”.

A Netflix, afirmou que “valoriza e aprova a liberdade criativa dos artistas com quem trabalha, e reconhece também que nem todas as pessoas vão gostar desse conteúdo. Daí a liberdade de escolha oferecida pela empresa, em seu cardápio variado de opções, que inclui, por exemplo, novelas bíblicas”.

O Porta dos Fundos se pronunciou: “O Porta dos Fundos valoriza a liberdade artística e faz humor sátira sobre os mais diversos temas culturais e da nossa sociedade”.

No fim de novembro, o Porta ganhou um Emmy Internacional pelo especial de Natal de 2018.