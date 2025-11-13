Enciclopédia destaca participação de Votuporanga nos Jogos Regionais

Votuporanga, em 1968, foi sede e campeã dos Jogos Abertos da Araraquarense (1957–1969), com grandes destaques no atletismo, natação e judô. Nos Jogos Regionais, a cidade das Brisas Suaves foi sede em 1998, 2006, 2009, 2018 e 2025, conquistando o vice-campeonato da competição em 2009 e 2018.

A Enciclopédia, em suas 288 páginas, enfatiza os Jogos da Araraquarense e os Regionais (1970–2025), destaca o pentacampeonato no handebol masculino em 2006 e as principais modalidades em que se destacaram os guerreiros votuporanguenses.

O historiador, pesquisador e colunista do Diário de Votuporanga, Gil Cipriano publicou mais uma obra literária: Enciclopédia Fernandópolis nos Jogos Regionais 1970-2025.

A Enciclopédia apresenta informações sobre as 53 edições dos jogos, incluindo as cidades campeãs por modalidade, as sedes, as campeãs no futebol de campo masculino e um ranking com as principais vencedoras, reunindo grande parte dos resultados. A partir de 1984, também são apresentadas a pontuação e as medalhas das melhores classificadas.

O autor destaca a relevância de os secretários municipais de Esportes possuírem a obra em suas secretarias, a fim de evidenciar as modalidades vencedoras e identificar a necessidade de aprimorar determinadas categorias para competições futuras.

Praticamente foram dois anos de pesquisas, durante os quais visitou 12 das 17 cidades-sede (1970-2025). As cidades não visitadas foram, em alguns casos, por falta de local para consulta e, em outros, porque não autorizaram o acesso a seus acervos particulares. Mas nem por isso o autor se desanimou ou cessou suas pesquisas.

Não existe obra completa; sempre poderá haver complementações, pois o fato de esta ser a Enciclopédia mais completa e única deste gênero na nossa região e provavelmente em nosso estado.

“Sinto o dever cumprido com minha cidade e toda a região, pois trata-se de um dos eventos amadores mais importantes do nosso estado e do país. Jamais poderia deixar de relatar a importância da competição” conclui o autor.

*Gilberto Cipriano: formado em Administrador de Empresas, História e Complementação Pedagógica, comentarista esportivo da TV Canal Dez e autor dos livros: Alma Águia – 61 Anos da Águia, Almanaque do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais e Enciclopédia Fernandópolis nos Jogos Regionais 1970-2025.

A aquisição da Enciclopédia pode ser feita pelas plataformas digitais do Clube de Autores e Amazon. O autor também realizará a comercialização de alguns exemplares; os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99662-8200.