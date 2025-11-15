Patrulha Canina celebra o Natal com nova aventura cheia de magia e amizade

Filme “O Natal da Patrulha Canina” chega ao Novo Cine Votuporanga com missão especial, espírito natalino e mensagens sobre coragem, solidariedade e união que encantam crianças e famílias

Um dos grupos de heróis mais amados do público infantil acabam de chegar ao Novo Cine Votuporanga para celebrar o fim de ano com muita emoção. “O Natal da Patrulha Canina”, novo longa da franquia de sucesso, estreia trazendo uma história inédita que mistura aventura, humor e o encanto típico das festas natalinas.

Desta vez, Ryder e seus fiéis filhotes — Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky e Zuma — têm uma missão urgente: salvar o Natal após uma grande confusão que ameaça a entrega dos presentes em toda a Baía da Aventura. Entre trenós, neve e luzes coloridas, os pequenos heróis mostram que, com trabalho em equipe e amizade, nenhum desafio é grande demais.

Criada em 2013 pelo canadense Keith Chapman, a série “Patrulha Canina” conquistou rapidamente o público ao unir ação, humor e valores educativos. Exibida em mais de 160 países, a animação apresenta cães com diferentes habilidades — bombeiro, policial, piloto, construtor — que se unem para resolver problemas da comunidade. A fórmula simples, mas eficaz, reforça lições sobre solidariedade, empatia e cooperação, conquistando não apenas as crianças, mas também pais e educadores.

O sucesso foi tanto que a franquia se expandiu para brinquedos, livros, espetáculos e filmes. Em 2021, o grupo fez sua estreia no cinema com “Patrulha Canina: O Filme”, que arrecadou mais de 150 milhões de dólares mundialmente. Agora, com o especial natalino, os personagens voltam ainda mais próximos do imaginário afetivo do público, associando suas aventuras ao espírito de generosidade e encantamento que marca a data.

Com visual detalhado e trilha sonora envolvente, “O Natal da Patrulha Canina” aposta em uma narrativa leve, repleta de humor e ternura. A produção celebra o valor da amizade e a importância de acreditar no bem, em uma trama que convida as famílias a se reconectarem com o significado simbólico do Natal.

O filme reforça o poder das pequenas atitudes e o prazer de partilhar momentos em comunidade. Entre risadas, canções e missões improváveis, os filhotes mostram que o verdadeiro espírito natalino está em ajudar o outro e em nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido.

Ideal para crianças, mas irresistível também para adultos, “O Natal da Patrulha Canina” é um convite para entrar de vez na magia das festas e lembrar que, com amizade e coragem, todo dia pode ser especial.

Em cartaz também no Novo Cine Votuporanga, “Harry Potter e o Cálice de Fogo” volta às telonas em comemoração aos 20 anos de lançamento do longa, enquanto “Wicked I” ganha relançamento especial como esquenta para a estreia de “Wicked II”, marcada para a próxima quinta-feira (20).

Ficha Técnica

Título original: Paw Patrol Holiday Special 2025

Duração: 1h07min

Gênero: Animação

Direção: Stephany Seki

Disponível no Novo Cine Votuporanga, de 13 a 19, em única sessão às 19h.