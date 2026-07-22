Dr. Hery participa de encontro do Partido Avante em São Paulo 

O convite foi feito pelo presidente nacional da legenda para um café e um bate-papo com Augusto Cury, nome apresentado pelo partido como pré-candidato à Presidência da República.

O advogado Dr. Hery Kattwinkel participou, nesta terça-feira (21.jul), de um encontro na sede nacional do Partido Avante, em São Paulo. O convite foi feito pelo presidente nacional da legenda para um café e um bate-papo com Augusto Cury, nome apresentado pelo partido como pré-candidato à Presidência da República.

Reconhecido internacionalmente, Augusto Cury é médico psiquiatra, professor, escritor e pesquisador. Autor de dezenas de livros traduzidos para diversos idiomas, é considerado um dos escritores brasileiros mais lidos do mundo, com milhões de exemplares vendidos. Seu trabalho na área da inteligência emocional e do desenvolvimento humano o tornou uma das principais referências brasileiras em educação, liderança e saúde mental.

Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados ao futuro do Brasil, à renovação política e à necessidade de fortalecer novas lideranças comprometidas com o desenvolvimento dos municípios e das regiões do interior paulista.

Na oportunidade, dirigentes do Avante reforçaram, mais uma vez, o convite para que Dr. Hery seja um dos representantes da legenda na região noroeste paulista nas eleições de 2026. O convite ganha força diante da ausência do deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) na disputa eleitoral, abrindo espaço para a construção de novas lideranças que possam representar a região e dar continuidade ao trabalho político desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Em nota, Dr. Hery informou que ainda está amadurecendo a possibilidade de disputar as eleições de 2026 e destacou que qualquer decisão será tomada com responsabilidade, ouvindo as lideranças políticas e pensando, acima de tudo, no que for melhor para Votuporanga e para toda a região noroeste paulista.

Ainda segundo ele, mais importante do que uma candidatura é garantir que o trabalho desenvolvido em favor da região tenha continuidade: “Recebo esse convite com muita honra e responsabilidade. Ainda estou amadurecendo essa possibilidade, pois uma decisão dessa dimensão precisa ser construída com diálogo e ouvindo as lideranças da nossa região. O trabalho não pode parar. O deputado Carlão Pignatari realizou um trabalho extremamente importante para o noroeste paulista, conquistando investimentos, fortalecendo nossos municípios e representando com competência toda a região. Esse legado precisa ter continuidade. Minha decisão será tomada pensando exclusivamente no que for melhor para Votuporanga e para a nossa região. Se houver esse entendimento por parte das lideranças e da população, estarei preparado para contribuir, sempre buscando fortalecer o diálogo, atrair recursos, investimentos e manter Votuporanga em evidência, próxima das grandes decisões políticas do Estado e do Brasil.”

O encontro reforça a aproximação de Dr. Hery com as lideranças nacionais do Partido Avante e evidencia seu nome como uma das possibilidades da legenda para representar o noroeste paulista nas eleições de 2026, em um momento de renovação política e de construção de novos projetos para o Estado de São Paulo.