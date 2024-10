Câmara começa a debater orçamento de R$ 690 milhões para 2025 

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda de Votuporanga, perspectiva é de um aumento na receita de 9,8% em relação ao orçamento de 2024, o que equivale a cerca de R$ 62 milhões a mais nos cofres do município.

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite desta quarta-feira (23.out), uma audiência pública para debater as peças orçamentárias do exercício de 2025. A reunião começou às 17h30 e foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Daniel David (MDB) e, posteriormente por Jura (PSB).

O encontro para debater o orçamento do próximo ano, contou ainda com as presenças dos vereadores Nilton Santiago (MDB), Valdecir Lio (MDB), Chandelly Protetor (Republicanos), Emerson Pereira (PSD), Osmair Ferrari (PL) e Jezebel Silva (PP), além de vereadores eleitos no pleito de 6 de outubro.

A exposição técnica das peças orçamentárias foi apresentada pelo secretário municipal da Fazenda, Deosdete Vechiato e pelo contador da Saev Ambiental, Alexandre Lima, além da equipe contábil da Câmara, através do diretor Antonio Luiz Molina.

Na oportunidade, os vereadores puderam debater os recursos, investimentos, emendas a serem apresentadas no orçamento de 2025. Na prática, após esses trâmites, os projetos serão colocados em discussão nas comissões permanentes da Câmara e, posteriormente em votação no plenário do Legislativo votuporanguense.

Arrecadação será maior

No documento, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou a perspectiva de um aumento na receita de 9,8% em relação ao orçamento deste ano, o que equivale a cerca de R$ 62 milhões a mais nos cofres municipais. Dessa forma, com base na peça, o prefeito Jorge Seba (PSD), terá para o ano o total de R$ 690,6 milhões para administrar a municipalidade.

Desse montante, R$ 551,9 milhões são da Administração Direta (Prefeitura), R$ 63,9 milhões são do Votuprev e R$ 74,8 milhões da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente). Já o duodécimo da Câmara Municipal foi estabelecido em R$ 8,9 milhões.

A proposta prevê um orçamento de R$ 150 milhões para a Secretaria da Saúde e R$ 181 milhões para a Educação. Para o setor social foram reservados mais de R$ 21 milhões, levando em consideração o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos do Fundo Social da Solidariedade.

