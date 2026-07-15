Fifa admite possibilidade de ampliar Copa do Mundo para 64 seleções em 2030 

Gianni Infantino diz que proposta será debatida antes do Mundial de 2030 e defende mais vagas para países menores: “Toda nação deveria ter a oportunidade de sonhar em participar da Copa do Mundo.”

Ao considerar essa primeira edição com 48 seleções um ‘sucesso’, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que estudará uma possível ampliação para 64 times, já para o mundial de 2030.

Em entrevista concedida ao portal suíço Bluewin, Infantino declarou que a ideia não partiu dele, mas que a entidade considera a ideia. “Algumas pessoas já sugerem ampliar o torneio para 64 seleções. Certamente esse assunto será analisado após esta Copa do Mundo e discutido pelos órgãos dirigentes da Fifa”, afirmou o presidente.

Para ele, a ideia seria gerar oportunidade a uma maior quantidade de nações, para que elas possam ter motivações a investir em processos de desenvolvimento longevos no futebol: “Toda nação deveria ter a oportunidade de sonhar em participar da Copa do Mundo. É possível ver que a qualidade das equipes é extremamente alta e está aumentando cada vez mais, em todo o mundo. Se você não der aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, eles não terão incentivo para continuar melhorando”, completou.

A estreia do novo formato com 48 equipes ocorreu em 2026, após a consolidação do modelo com 32 países, originado em 1998.

Apesar de ser considerado um sucesso pela entidade, a medida recebeu críticas de alguns nomes, um deles o experiente treinador Carlos Queiroz, comandante de Gana, que após a fase de grupos declarou que isso desvalorizou o processo de qualificação e transformou o torneio em algo “vulgar e banal”.

Por fim, a transição para 64 equipes resolveria um gargalo logístico, pois extinguiria a polêmica repescagem dos melhores terceiros colocados. Em vez disso, o novo plano estabeleceria 16 grupos de quatro integrantes, classificando os dois primeiros de cada chave e elevando o total de partidas na primeira fase de 72 para 96 confrontos.

A Copa do Mundo de 2030 será realizada entre 8 de junho e 21 de julho e terá o formato mais inédito da história do torneio. Em comemoração ao centenário da competição, o Mundial será sediado por seis países em três continentes. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão as três partidas inaugurais, em homenagem à primeira edição da Copa, disputada em 1930. Na sequência, a competição seguirá integralmente para Espanha, Portugal e Marrocos, que dividirão a organização dos 101 jogos restantes do torneio.

A proposta, porém, enfrenta resistência. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, já classificou a ampliação como uma ideia ruim, por considerar que ela prejudicaria o próprio Mundial e esvaziaria as Eliminatórias. O presidente da Concacaf, Victor Montagliani, também se posicionou contra a mudança.