Corinthians anuncia renovação do empréstimo de Maycon por mais um ano 

Meio-campista, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está recuperado de lesão e fará pré-temporada com elenco.

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a renovação do empréstimo do meio-campista Maycon por mais uma temporada. O jogador será cedido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ao Timão até dezembro de 2025.

Este é o quarto empréstimo consecutivo de Maycon ao Corinthians. O antigo vínculo de Maycon com o Timão se encerrou em 31 de dezembro de 2024.

Como a Ucrânia ainda está em guerra e Maycon vem de um longo período inativo, devido a lesão no joelho, o empréstimo foi facilitado.

“Estou feliz e motivado. Se Deus quiser, essa temporada será diferente da anterior. Vamos juntos em busca dos títulos, que é o mais importante para o clube e para mim. Quero ficar bem para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, e claro, buscar o maior número de títulos possíveis”, disse o experiente jogador.

Os termos do acerto ainda são mantidos em sigilo. Tanto em 2023 quanto em 2024 o Timão teve que pagar 500 mil euros (cerca de R$ 3,18 milhões na cotação atual) aos ucranianos.

Atualmente com 27 anos, Maycon está recuperado da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada em maio de 2024. A tendência é de que o jogador seja inscrito no Paulistão no início do mês de fevereiro.

Depois da lesão do meio-campista, o Corinthians contratou Alex Santana, Carillo e Charles, que jogam no mesmo setor que ele. Ainda assim, a permanência de Maycon foi solicitada pelo técnico Ramón Díaz.

Cria do Terrão, o jogador tem 204 jogos e 15 gols com a camisa alvinegra, tendo conquistado dois Paulistas (2017 e 2018) e um Brasileirão (2017).

O Timão encara o Água Santa nesta quarta-feira, às 19h30, em Itaquera.

*Com informações do ge

