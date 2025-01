Motorista desrespeita sinal de PARE e atropela motociclista em Catanduva 

Caso ocorreu na Rua Brasil, no Centro de Catanduva/SP. Vítima está internada com ferimentos pelo corpo.

Um motociclista foi atropelado após um carro desrespeitar o sinal de PARE no centro de Catanduva/SP, no último sábado (18.jan).

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que o motorista do veículo VW/Fusca passa em alta velocidade pela Rua Brasil. Pouco tempo depois, ele retorna, mas por outro lado, e atinge o motociclista no cruzamento.

Após o atropelamento, o motorista desceu do carro e foi até onde o motociclista ficou caído, retornando para o veículo e indo embora em seguida.

Segundo informações do cunhado do motociclista, ele está acamado e com ferimentos no corpo. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

*Com informações do g1

