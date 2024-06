Pintor é preso por porte ilegal de arma e com capivara morta em Pereira Barreto  

Na residência do suspeito foi encontrado também um freezer com mais 42 kg do mesmo tipo de carne do animal.

Um pintor de 44 anos foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (10.jun) por porte ilegal de arma. Durante a abordagem em Pereira Barreto/SP os policiais encontraram uma capivara morta no carro dele.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulha o veículo foi abordado e com os dois suspeitos. No interior do carro foram encontrados 60 cartuchos intactos, algumas facas, um rifle calibre 22 carregado e um saco contendo uma capivara.

Ao serem questionados, o pintor, contou que a capivara teria sido abatida por eles, que a arma era dele e não possuía registro. Na casa do suspeito também foi encontrado 42 kg da mesma carne da capivara.

O pintor foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e por matar animal silvestre da fauna. Já o outro suspeito, que estava no carro, foi ouvido como testemunha e depois liberado.

*Com informações do g1