Enfermagem da Unifev promove evento “Saúde na Biblioteca”

Estudantes realizaram avaliação da pressão arterial e do nível de glicose (açúcar no sangue) dos frequentadores da Biblioteca do Câmpus Centro.

Com foco na saúde e no bem-estar da comunidade acadêmica, os alunos de Enfermagem da Unifev realizaram a campanha “Saúde na Biblioteca”. A iniciativa, que aconteceu nos dias 27 de maio e 10 de junho na Biblioteca do Câmpus Centro, foi uma ação educativa sobre a importância da prevenção e do acompanhamento regular da saúde.

Com a supervisão da docente responsável pelo estágio supervisionado dos graduandos do nono período de Enfermagem, Profa. Ma. Maria Aparecida do Carmo Dias, a ação proporcionou a avaliação gratuita da pressão arterial e do nível de glicose (açúcar no sangue) aos frequentadores do espaço.

A experiência serviu como aprendizado para os futuros profissionais e possibilitou colocar em prática seus conhecimentos e habilidades em um ambiente real. “A atividade foi enriquecedora para os alunos e também serviu como um alerta para os usuários da Biblioteca, sobre a importância de cuidar da saúde através de medidas simples para a prevenção da hipertensão e diabetes”, reforçou a professora.

A iniciativa foi elogiada pelos frequentadores da Biblioteca, que se mostraram receptivos às orientações. Maria Cecília Moreira, estudante de Psicologia, expressou sua satisfação em participar da ação. “Achei uma atividade extremamente interessante. O teste foi rápido, indolor e com resultado imediato”, elogiou.

Na avaliação da supervisora da Biblioteca, Marcia Cavalcante, o espaço se destaca como um verdadeiro centro cultural e de convivência para toda a comunidade, indo além do incentivo à leitura, e se tornando um local multifuncional que abrange diversos eventos ao longo do ano. “Mais do que um local de estudo, nos tornamos um ponto de encontro para a comunidade acadêmica e a população em geral. Os cursos da Unifev encontram nas nossas unidades do Câmpus Centro e da Cidade Universitária um espaço propício para a realização de suas atividades, enquanto a comunidade externa usufrui de um ambiente acolhedor e enriquecedor”, encerrou.