PF intercepta centenas de comprimidos usados em crimes sexuais com destino à Votuporanga

As drogas saíram de Maceió/AL e foram enviadas pelos Correios. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (8.abr), uma operação para combater o tráfico de drogas. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um em Maceió/AL e outro em Votuporanga/SP, após os policiais flagrarem o envio de centenas de comprimidos pelos Correios.

Os mandados, expedidos pela 15ª Vara Criminal da Capital de Alagoas, foram cumpridos nas residências de dois suspeitos que, caso sejam condenados, podem cumprir até 15 anos de prisão. As drogas saíram de Maceió com destino ao interior paulista.

De acordo com as investigações, foram apreendidos 106g de comprimidos com flunitrazepam, princípio ativo do medicamento Rohypnol, utilizado comumente em crimes conhecidos como “Boa noite, Cinderela” ou “EasyDate”.

A PF ressaltou que, nesses delitos, os criminosos costumam colocar a droga, sem consentimento das vítimas, em bebidas, induzindo o sono ou uma severa desorientação. A partir daí, eles cometem crimes patrimoniais ou sexuais.