Mutirão contra a dengue ocorre neste sábado no bairro Vila Paes 

Ação começa às 7h e integra as estratégias permanentes de combate ao mosquito no município. Em 2026, Votuporanga contabiliza 280 casos confirmados da doença, além de outros 36 em investigação.

O bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP, recebe neste sábado (11.abr), das 7h às 13h, mais um mutirão coordenado pela Secretaria da Saúde dentro das ações permanentes de enfrentamento à dengue, nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”.

Durante a mobilização, agentes de saúde percorrerão os imóveis da região, realizando visitas domiciliares, orientando os moradores sobre medidas preventivas e atuando na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação integra o cronograma permanente desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, com atendimento programado também em outros bairros.

A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A recomendação é que os moradores recebam as equipes e sigam as orientações repassadas durante as visitas.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a necessidade de vigilância constante e da participação ativa da população: “A dengue é uma doença séria, que pode evoluir rapidamente para formas graves e até levar à morte. Por isso, não há espaço para descuido. O combate começa dentro de casa e depende do cuidado diário de cada morador, principalmente no período chuvoso, quando as condições favorecem a reprodução do mosquito. Pequenas atitudes fazem grande diferença e são fundamentais para proteger famílias inteiras e toda a comunidade”, afirmou.

Informe Dengue

Neste ano, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (8) pela Secretaria da Saúde, o município contabiliza 280 casos confirmados da doença, além de outros 36 em investigação.

O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Prevenção

Entre as principais orientações da Vigilância estão manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos e sacolas plásticas, limpar calhas, manter caixas-d’água vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é fundamental lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.