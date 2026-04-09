Avassalador, CAV massacra o Água Santa na Arena Plínio Marin 

O Clube Atlético Votuporanguense massacrou o Água Santa na noite desta quarta-feira (8.abr), diante de 1.719 pagantes na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, goleando por sonoros 5 a 1, com gols de Fernadinho, Vinicius Baracioli, Marcos Nunes, Rodolfo e Minho. Enquanto Vitinho fez o gol de honra do eliminado Netuno. O duelo foi válido pela quinta e penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2.
Já classificada antecipadamente, a Pantera Alvinegra segue rugindo alto no estadual, agora com 13 pontos, figurando como líder do Grupo 2 e do quadrangular geral, além de manter a invencibilidade na segunda fase do torneio.
O duelo começou movimentado na Toca da Pantera. Após um início de muito estudo entre os adversários, a tensão tomou conta logo aos 7, quando Vinicius Baracioli chegou mais forte em Vitinho, mas a árbitra Marianna Nanni Batalha assinalou apenas cartão amarelo, o que irritou o elenco do Água Santa, que quase abriu o placar aos 15, em cabeceio de Vitão.
O CAV continuou em baixa voltagem até a pausa para a hidratação. A partir desse ponto, a Pantera Alvinegra voltou determinada e aos 25, Vinicius Baracioli cruzou na medida para Fernandinho, que de primeira, mandou um chutaço no canto esquerdo de Vanderlei, abrindo o contador da Arena Plínio Marin.
E não demorou muito para sair o segundo. Aos 34, Alison recebeu lançamento na área, tirou de Vanderlei e cruzou na medida para Vinicius Baracioli, que de cabeça, desviou para o fundo do gol, ampliando a vantagem do Votuporanguense no placar, que ficou ainda mais elástico.
Aos 45, Rodolfo bateu da entrada da área, Vanderlei defendeu e a bola sobrou para Marcos Nunes, que parou novamente em defesa do goleiro, mas no terceiro rebote, a bola bateu na trave e voltou para o camisa 23, que desta vez, conseguiu anotar o gol e levou a Pantera Alvinegra com 3 a 0 de vantagem para o intervalo.
Na volta para a segunda etapa, nada mudou e o ritmo seguiu o mesmo. Apesar do placar elástico, o Votuporanguense seguiu no ataque e quase fez mais um aos 7, quando Fernandinho serviu Caio Mancha na área, mas o camisa 9 mandou por cima do travessão. No entanto, não demorou para a rede balançar mais uma vez na Toca da Pantera.
Aos 9, Rodolfo aproveitou rebote da defesa e mandou uma bomba da entrada da área, contando ainda com um desvio em Hiago para tirar Vanderlei da jogada e anotar o quarto gol alvinegro na partida. A situação do Netuno era ruim, mas ficou pior ainda aos 21, quando Marzagão deu entrada forte e foi expulso.
Entretanto, mesmo com um a menos, o Água Santa partiu para o tudo ou nada e foi para o ataque, conseguindo diminuir o prejuízo aos 23, quando Roger cruzou na cabeça de Vitinho, que mandou para o fundo do gol de Gabriel Félix. A reação quase ocorreu com um segundo gol, aos 32, quando Richard recebeu cruzamento na área e acertou a trave.
No entanto, o gás do Netuno acabou, principalmente após a segunda expulsão, aos 38, quando Cerezo abriu a caixa de ferramentas para cima do Hugo e também foi para o chuveiro mais cedo, deixando o Água Santa com dois a menos em campo.
Com a vantagem numérica dentro de campo e a torcida em festa na Toca, a Pantera Alvinegra voltou ao ataque e fechou o caixão do Água do Santa aos 45, quando Kauan cruzou e Minho bateu no canto, fechando o duelo em 5 a 1 para o time de Votuporanga, que segue mais líder do que nunca no Paulistão A2.
Próximo compromisso
O Votuporanguense fará o fechamento da segunda fase fora de seus domínios, no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP, contra o Ituano.