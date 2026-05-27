Moraes pede parecer da PGR sobre incluir Jair e Flávio em ação de Eduardo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu cinco dias para que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre a possível inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos.

Pedido para ampliar os alvos da investigação sobre atuação de Eduardo nos EUA foi feito pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) após áudios que revelaram ligação entre Flávio e Vorcaro.

O pedido para ampliar os alvos da investigação foi feito pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

Eduardo é réu no Supremo após ter sido acusado de articular sanções ao Brasil e autoridades brasileiras nos Estados Unidos.

O ex-deputado está em território norte-americano desde fevereiro de 2025 e, segundo a denúncia, teria atuado no país para interferir no julgamento do pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado.

Nas últimas semanas, o portal Intercept Brasil revelou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado por fraudes financeiras, teria financiado um filme biográfico sobre Jair, que tem produção americana. Segundo o jornal, Eduardo seria o principal operador dos valores cedidos pelo banqueiro.

Em petição enviada ao Supremo, Lindbergh Farias pede, portanto, que o inquérito contra Eduardo seja ampliado para abranger a investigação de uma possível conexão entre o financiamento do filme, a atuação internacional de Eduardo Bolsonaro e a campanha de sanções contra autoridades brasileiras.

No documento, o Lindbergh Farias requer ainda o compartilhamento, com o processo contra Eduardo, de todas as provas produzidas na investigação sobre o Banco Maser, além da exigência de análise de fluxos financeiros entre Vorcaro, Flávio e pessoas e empresas ligadas ao filme.

O objetivo é apurar se valores formalmente destinados ao filme tenham sido desviados, total ou parcialmente, para “financiar a campanha internacional de sanções, restrições de vistos, tarifas e coação contra autoridades brasileiras”.

Se o pedido for aceito, Flávio e Jair passariam a ser investigados no mesmo processo.

*Com informações da CNN Brasil