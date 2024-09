PF deflagra 18ª fase da Operação Cassiel em Bady Bassitt 

Policiais cumprem mandado de busca expedido pela 3ª Vara Criminal da Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5.set), a 18ª fase da Operação Cassiel, para reprimir a prática de crimes envolvendo abuso e exploração sexual infantojuvenil pela Internet.

Policiais Federais cumprem um mandado de busca e apreensão em Bady Bassitt/SP, com o objetivo de apreender computadores, celulares e mídias de arquivos de informática que possam conter vídeos e ou imagens contendo exploração sexual infantojuvenil que estejam armazenados e ou disponibilizados na rede mundial de computadores. O dispositivo de informática apreendido será encaminhado à perícia.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê punição para quem adquire, possui ou armazena fotografias, vídeos ou outras formas de registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.

A Polícia Federal já cumpriu no âmbito da Operação Cassiel, iniciada em 2022, 23 mandados de busca e apreensão, e já efetuou a prisão de 11 pessoas em flagrante nas fases já cumpridas da referida operação, no âmbito da circunscrição da PF de São José do Rio Preto.

Cassiel é uma operação permanente, desenvolvida pela Polícia Federal de São José do Rio Preto, dedicada exclusivamente a repressão aos crimes de exploração e abusos sexuais relacionados a crianças e adolescentes, através da Internet.

