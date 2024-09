Falece Paulo Roberto Trigueiro Dan, aos 37 anos 

Faleceu no início da tarde de quarta-feira (4.set), na Santa Casa de Votuporanga/SP, o operador de telemarketing, Paulo Roberto Trigueiro Dan, aos 37 anos. Morador do bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto/SP.

Vítima de choque séptico, Paulo deixou o esposo Anderson; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 8h, desta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

