PAULISTA – Fernandópolis empata com o Marília e é eliminado

O Fernandópolis empatou com o Marília no jogo de volta da semifinal da Segundona, que equivale à quarta divisão do Campeonato Paulista. A partida acontece neste ultimo domingo, 20, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis.

O Fefecê abriu o placar quase no comecinho do segundo tempo, aos dois minutos, com gol de Potiguar. O Marília reagiu na sequência e empatou aos quatro minutos do segundo tempo, com gol de Breno.

Com o empate, o Fernandópolis deixa a competição e o Marília, que havia vencido o jogo de ida da semifinal por dois a zero, conquista vaga na final da Segundona, além do acesso à série A-3 do Paulista no próximo ano. Agora, o Marília encara o Paulista de Jundiaí.