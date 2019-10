Irineu Batista de Oliveira, de 33 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Antônio Augusto Paes com a rua Guanambi, no bairro Vila Paes, em Votuporanga e desde aquele se encontrava internado no Hospital de Base, em São José do Rio Preto.

Seu sepultamento ocorre às 17h, nesta terça-feira (22), no Jardim das Flores Cemitério e Crematório