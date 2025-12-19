Peritos da PF confirmam que Bolsonaro precisa passar por cirurgia de hérnia 

Contrações abdominais causadas pelos soluços aumentaram a condição, justificando a indicação de uma intervenção cirúrgica não emergencial.

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta hérnia inguinal bilateral e precisa passar por procedimento cirúrgico. Os especialistas explicam que as contrações abdominais causadas pelos soluços aumentaram a condição, justificando a indicação de uma intervenção cirúrgica eletiva, ou seja, não emergencial.

“Diante do exposto, essa Junta Médica pericial conclui que o periciado JAIR MESSIAS BOLSONARO é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo”, diz o resultado da perícia.

O resultado da perícia foi entregue nesta sexta-feira (19) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O laudo foi realizado pela equipe, que esteve com o ex-presidente na Superintendência da PF, para avaliar o estado de saúde e analisar se ele precisa passar por um procedimento cirúrgico. Na ocasião, Bolsonaro relatou que sofre com soluços persistentes desde 2018, após sua primeira cirurgia abdominal, mas o quadro se tornou persistente depois que passou pela sétima cirurgia.

A cirurgia precisa acontecer “o mais breve possível”, segundo o documento, “haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal”.

A perícia também apontou que, durante o exame médico, o ex-presidente apresentou 30 a 40 soluços por minuto, sem remissão. O laudo indicou que houve uma “piora progressiva” do quadro de hérnia de Bolsonaro, que pode ter sido causada pelo “aumento da pressão intraabdominal decorrente dos soluços e da tosse crônica”.

Os resultados já foram encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes que deve determinar quando o procedimento cirúrgico deve ser realizado.

Pedido de cirurgia

Na segunda-feira (15), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro autorização para a realização de uma cirurgia considerada urgente. O pedido foi protocolado após exames médicos indicarem a necessidade de um procedimento de herniorrafia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.

No pedido enviado ao STF, os advogados pedem que Bolsonaro seja removido, “com a máxima urgência”, para hospital onde deverá passar pela cirurgia e permanecer internado pelo tempo necessário para a recuperação clínica adequada.

Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), após ser condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado.

A PF realizou exames físico e anamnese, uma coleta detalhada de informações sobre a história de saúde de Bolsonaro.