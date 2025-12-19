Colisão frontal deixa três feridos na vicinal entre Valentim Gentil e Meridiano 

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) na vicinal Marcírio Gomes, envolvendo um VW/Gol e um Fiat/Uno.

Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (19.dez), na vicinal Marcírio Gomes, que liga às cidades de Valentim Gentil/SP e Meridiano/SP.

De acordo com o apurado, o acidente ocorreu por volta das 7h, envolvendo um VW/Gol, ocupado por três trabalhadores da cidade de Floreal/SP, que colidiu contra um Fiat/Uno, pertencente à usina Cofco, que seguia no sentido oposto. O veículo estava apenas o motorista, que também ficou ferido.

Logo após a colisão, equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de cidades como Valentim Gentil e Votuporanga foram acionadas e estiveram no local, resgatando as vítimas, com auxílio da Defesa Civil de Valentim Gentil e socorristas da Cofco.

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local e deve auxiliar na elucidação da dinâmica do acidente. As autoridades competentes aguardam os laudos para formalizar o inquérito e esclarecer as responsabilidades do ocorrido.