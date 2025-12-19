Rafael Guanaes, do Mirassol, recusa a proposta do Botafogo 

Técnico tem contrato até o fim de 2026 e fica no Leão para comandar o time na Libertadores.

Rafael Guanaes recusou a proposta do Botafogo e vai continuar no Mirassol na temporada de 2026. O técnico de 44 anos, que tem contrato até o fim de 2026, optou por ficar no Leão para a Libertadores.

O treinador havia sido definido como plano A pelo Alvinegro para ser o substituto de Davide Ancelotti, que deixou o clube carioca nesta semana.

Guanaes foi eleito o melhor técnico do Brasileirão 2025 ao levar o Mirassol direto para a fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. O Leão caipira foi o quarto colocado e terminou a competição com a marca de 67 pontos, em uma campanha de 18 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Assim como o time amarelo e verde, Guanaes era um estreante na Série A do Brasileiro. Ele foi contratado em março deste ano, após o Paulistão. O treinador colocou seu DNA no time, que foi ofensivo desde a primeira rodada. Fechou o campeonato como o terceiro melhor ataque, com 63 gols, fazendo valer o intenso volume criado nas partidas.

Rafael Guanaes renovou seu contrato com o Mirassol há pouco menos de um mês, no fim de novembro. Caso o técnico saísse por decisão própria, ele (ou o clube interessado) teriam que pagar uma multa com o valor de todos os salários restantes até o fim do contrato (31 de dezembro de 2026).

O vice-presidente e, na prática, gestor do time, Juninho Antunes revelou em uma entrevista a conversa que teve com Guanaes no momento da renovação: “Perguntei: ‘Guanaes, você tem noção que vai ter proposta muito maior que a nossa? Você tem certeza que quer ficar no Mirassol?’ Guanaes me disse: Tenho certeza (que quero ficar no Mirassol). Quero manter meu ciclo no Mirassol.”

Em uma entrevista ao Abre Aspas, do ge, Rafael Guanaes citou não ter pressa para sair do Mirassol, mas não negou o desejo pessoal de treinar uma grande equipe do futebol brasileiro: “É algo que penso muito (treinar um time grande). Nesse determinado lugar, eu vou conseguir implementar minhas ideias? O grupo de jogadores ainda tem fome? Como eles vão assimilar essas ideias de jogo? Eles têm características para isso? Pensam desta forma ou vão querer se preservar?”, disse Guanaes.

“Tudo isso carece de bastante avaliação para qualquer tipo de escolha em relação ao futuro. Aqui no Mirassol, não é questão de comodismo, porque o desafio é extremamente desconfortável, mas as ideias de jogo eu vou conseguir implementar”, acrescentou o treinador com passagem pelo Clube Atlético Votuporanguense.

O Mirassol disputará quatro competições em 2026: Paulistão, Libertadores (na fase de grupos), Brasileirão e Copa do Brasil (a partir da quinta fase). O Botafogo, por outro lado, entrará na Libertadores nas fases preliminares.

