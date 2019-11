Pela primeira vez após 19 rodadas, Timão se vê fora do G6 do Brasileiro

Timão vive um de seus momentos mais complicados na temporada e tem sequência complicada pela frente, enfrentando Flamengo e Palmeiras nos três próximos jogos.

O Corinthians ficou da 10ª até a 28ª rodada – o equivalente a um turno inteiro – no grupo dos seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Agora, restando apenas nove partidas para o fim da competição, o Alvinegro está mergulhado na crise, não vence há sete jogos, e está fora da zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem.

Derrotado para o CSA na última quarta, por 2 a 1, o Corinthians viu o Grêmio de Renato Gaúcho ultrapassá-lo na tabela de classificação. A equipe comandada por Fábio Carille soma 45 pontos, tendo feito apenas quatro nos últimos 21 disputados, enquanto os gaúchos têm dois pontos a mais. Duas rodadas antes, o São Paulo (4º, com 49 pontos) e o Internacional (6º, com 46 pontos) já haviam superado o Timão.

Pela primeira vez desde a metade do mês de julho, quando passou a integrar o grupo dos seis primeiros, o Corinthians se vê nesta situação. Além das sete partidas sem vitória e da saída do grupo de classificação para a Copa Libertadores, o Alvinegro está em crise. Na última quinta, torcedores foram até a porta do CT Joaquim Grava fazer ao elenco. O técnico Fábio Carille, mantido no cargo pela diretoria, afirmou sentir vergonha do que está vendo em campo.

– Sinto vergonha. Não preciso olhar como torcedor, não, tenho que olhar como comissão e ser ciente daquilo. Vergonhoso, não parece um time treinado, parece que se junta no vestiário e vai para o jogo. Você passa informações e depois tá na beira do campo e isso não é feito. Não está faltando raça, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor – cravou Carille nesta sexta.

Nas próximas rodadas, na tentativa de voltar à zona de classificação da Copa Libertadores – que pode virar G7 ou até mesmo G8 caso o Flamengo vença o River Plate, e o Furacão, campeão da Copa do Brasil, termine entre os seis primeiros -, o Corinthians tem uma sequência complicada pela frente. No domingo, visita o Flamengo, depois recebe o Fortaleza, em Itaquera, e no próximo fim de semana mede forças com o rival Palmeiras no Pacaembu.