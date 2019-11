Motociclista avança pare e causa acidente entre dois carros 

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Minas Gerais com a Paraná, no bairro Chácara das Paineiras. Condutora de um dos veículos foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves. Além dos três veículos o portão de uma casa ficou destruído

Na manhã desta sexta-feira (1º), um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado no cruzamento das ruas Minas Gerais com a Paraná, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga.

De acordo com informações apuradas um veículo GM/Corsa trafegava pela Rua Minas Gerais, no sentido bairro/centro, quando no cruzamento da Rua Paraná uma motociclista teria desrespeitado a sinalização e cruzado a via, “fechando” o carro.

Ainda segundo informações, com o susto a condutora a fim de evitar a colisão contra a moto, acionou os freios bruscamente, quando perdeu o controle de direção e colidiu contra a traseira de um GM/Celta, que por sua vez atingiu o portão de uma residência, além de um Fiat/Toro que estava devidamente estacionado.

Com a violência do impacto, a condutora bateu a cabeça contra o para-brisas e sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pela unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local registrando a ocorrência e orientando o fluxo de trânsito para evitar novos acidentes. A Polícia Científica periciou o cenário e deve emitir laudo apontando as causas do acidente. (Fotos Votunews)