Votuporanga se prepara para a 19ª Semana da Música

Todas as apresentações serão gratuitas e acontecerão no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Vem ai a 19ª Semana de Música, evento marcado para acontecer no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A programação reunirá apresentações de grupos e artistas locais, entre os dias 19 e 24 de novembro. O período escolhido decorre da comemoração do Dia do Músico e da Música, no dia 22, e também da padroeira Santa Cecília.

A abertura da Semana acontece na terça-feira (19/11), às 20h, com a atividade desenvolvida pelo “Comunicanto Coral” e “Comunicanto Kids”.

No segundo dia de evento (20/11), a Escola Municipal de Artes apresenta a audição de seus alunos, sob a regência de Alex Massuia, às 20h.

Na quinta-feira (21/11), também às 20h, sobe ao palco o Coral Canto Livre, com a apresentação “Daqui só se leva o amor”, sob a regência de Márcio Zarsi.

E na sexta-feira (22/11), a Orquestra do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes se apresenta sob a regência de Alex Massuia, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Para o sábado (23/11), a programação contará com a Audição da Escola Musicale, com a apresentação dos alunos, a partir das 20h.

Encerrando a programação do evento no domingo (24/11), será a vez do 1º Concerto “Camerata Villa Lobos”, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.