Pedagogia da Unifev celebra o Dia Mundial da Alfabetização

Em comemoração ao Dia Mundial da Alfabetização, que será celebrado no próximo domingo, dia 8 de setembro, o curso de Pedagogia da Unifev realizou na noite de quarta-feira (4.set) a palestra “Construindo Pontes: como a relação família-escola potencializa a aprendizagem”. A atividade, ministrada pela Prof. Esp. Lucila Vieira, do Colégio Unifev, ocorreu na sala 5 do Bloco 1 do Câmpus Centro.