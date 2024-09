Corinthians acerta contratação do atacante holandês Memphis Depay 

Jogador de 30 anos vai assinar contrato válido até o fim de 2026 com o Timão.

Memphis Depay será jogador do Corinthians. O atacante holandês, de 30 anos, aceitou a proposta do clube e vai assinar um contrato válido até o fim de 2026. Restam detalhes burocráticos para a confirmação do negócio, além de pequenos ajustes a serem resolvidos no Brasil.

Depay é aguardado em São Paulo no final de semana para realizar exames e oficializar o acordo. O Corinthians deve desembolsar pouco mais de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídos nos 28 meses de contrato.

O acordo entre o Corinthians e o atacante holandês foi selado depois da apresentação de um projeto esportivo e de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador. A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinicius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira.

Memphis será o 19ª reforço do Corinthians em 2024 e considerado o jogador “midiático” prometido pela patrocinadora máster do Timão, que vai arcar com boa parte do valor total do contrato do atacante.

A chegada de Memphis, no entendimento da diretoria alvinegra, fecha o ciclo de contratações para a temporada em um setor considerado o mais carente da equipe neste momento.

Apesar de não ser um centroavante, a versatilidade em atuar em várias posições no ataque e o bom desempenho como finalizador são vistos como pontos importantes para melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians.

Revelado pelo PSV, da Holanda, Memphis Depay passou por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

Na última temporada pela equipe comandada por Simeone, Memphis entrou em campo 39 vezes, marcando nove gols e dando duas assistências. A última partida do atacante foi em 10 de julho, na derrota da Holanda para a Inglaterra na semifinal da Eurocopa.

Pela seleção da Holanda, Memphis disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022, somando nove jogos e três gols marcados, além de duas edições da Eurocopa (2021 e 2024), com dez jogos disputados e três gols. O atacante tem 46 gols Holanda, apenas quatro a menos que Van Persie, maior artilheiro do país.

*Com informações do ge

