Peão quebra o maxilar após bater rosto contra chifre de touro em rodeio

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o acidente. Pela imagem é possível ver que o peão está em cima do touro, quando sofre o impacto. Depois, ele cai no chão. No momento em que bate contra o chifre, o protetor bucal usado pelo competidor sai e é arremessado para cima.

O animal foi controlado pelos funcionários e salva-vidas do rodeio. Ele montava sem usar capacete, equipamento obrigatório para os competidores.