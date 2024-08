Atleta votuporanguense participa de seletiva estadual de vôlei sentado 

Sofia Urbina, de apenas 13 anos, aluna da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, foi convocada para integrar a modalidade Paralímpica.

Pela primeira vez na história, uma atleta de Votuporanga foi convocada para a seletiva estadual da modalidade Paralímpica de vôlei sentado, trata-se de Sofia Urbina, de 13 anos. A seletiva escolar que ocorreu de 6 a 9 de agosto, coordenada pelo técnico da seleção paulista Célio Mediato e pelo assistente Danilo, convidou 16 atletas entre meninos e meninas, entre 13 e 17 anos, para formar a seleção estadual mista, que vai representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares Paralímpicos, em novembro, defendendo seus 16 títulos consecutivos no maior evento escolar do Brasil.

Entre os destaques, atletas que já participam da seleção brasileira de vôlei sentado, inclusive com participações nas ligas nacionais adulta em seus respectivos clubes.

Para o técnico Marcinho Fukuiama, Sofia surge como uma das promessas da modalidade já que é a atleta mais nova, com apenas 13 anos, a participar desta seletiva.

Sofia ainda participará da próxima competição escolar Paralímpica na modalidade de Atletismo, em busca do bicampeonato nas provas de corridas (80 metros e 150 metros), além do salto em distância, que acontecerão já no período de 21 a 24 deste mês, novamente no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP – competição esta, que no ano passado ela venceu nas três provas.

O professor Márcio Fukuiama juntamente com a direção da escola, através da diretora Rejane Secato e Prefeitura de Votuporanga, através do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e o apoio das empresas: À Jóia, Di Calçados (Cosmorama), Polizeli Parafusos, Facchini, Frango Rico, Noroaço, Supermercados Porecatu, H.S.A. e Pontual Seguros.