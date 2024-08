SOBRIEDADE JÁ

QUANTAS VEZES VOCÊ RI DA MESMA PIADA?

Um comediante, se não me engano foi o Charles Chaplin, em um show, contou uma piada, todo mundo riu muito, aí ele esperou um pouco e contou a mesma piada de novo, alguns até riam, aí quase no fim do show, ele contou novamente a mesma piada, agora ninguém riu…

Era a deixa que ele precisava pra dizer isso:

“Vocês não são capazes de rirem mais de uma vez com a mesma piada, então porque vocês choram mais de uma vez, por causa da mesma dor, da mesma tristeza”?

Pois é, lamentar uma dor passada, é criar outra agora, é sofrer novamente, já disse aqui, dor é pra ser vencida, por isso quem vence é vencedor.

Então responda essa agora aí pra você: se a felicidade do passado não te é felicidade hoje, não te faz sorrir, porque uma dor lá do passado, ainda te é dor hoje?

AHHH EU MEREÇO

Pessoal, é muito perigoso quando uma pessoa imagina que merece mais…

E não faltam pessoas pra tentar te convencer disso, desde a vizinhança, até os livros de autoajuda por aí.

Então estive pensando: será que não foi isso que o filho pródigo pensou hein? Ah eu mereço mais…

Essa noção de merecimento inflado, normalmente vem de expectativas irreais, de comparações, e principalmente de insatisfação pessoal mesmo.

Que padrão de satisfação nós, eu e você, os filhos pródigos de hoje estamos tendo?

Parece que a maioria, continua focado na ausência, e ignorando a presença?

É hora de colocar a régua do seu merecimento, no devido lugar, na realidade.

Lembra que o filho pródigo quando voltou, ele acabou colocando a régua de merecimento dele lá embaixo, não se sentia mais digno nem de ser chamado de filho. Melhor a gente não correr esse risco né?

ATÉ AUMENTEI, MAS NÃO INVENTEI NÃO

Já percebeu que a fofoca sempre é sobre alguma coisa negativa do outro?

Nunca vi ninguém fofocando sobre virtudes de alguém.

É uma ação até inconsciente do fofoqueiro, ele rebaixa o outro, quando não consegue subir até o outro.

São Tiago diz: “a língua é um fogo, que inflama a vida”. Acontece que a gente pensa que a mentirinha é só uma faísca, o tal do, até aumentei mais não inventei, não esquece que um grande incêndio sempre começa com uma pequena faísca.

E talvez já prevendo as fake News, que modernizaram a fofoca, São Paulo escreveu aos Efésios: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavras que promovam a edificação, para que os que te ouvirem, deem graças” …

E pra terminar Millôr Fernandes tem uma pérola sobre a fofoca:

“Os que querem falar e saber do outro, normalmente são os que não tem nada a ver com isso” …

A FÉ TRANSCENDE A RAZÃO E TRAZ RESPOSTAS

Você pode ter certeza: mais que sentimento, fé também é uma decisão.

Quanto mais aumentar sua fé, mais irão diminuir suas perguntas, agora, quanto menor a fé, também serão menores ou até serem inúteis pra você, as respostas…

São Paulo diz assim: “A loucura de Deus é mais sábia do que os homens“…

Gente, acreditar nisso, começa a fazer mais sentido certas afirmações de Cristo, tipo: Se te baterem numa face, dê a outra, é dando que se recebe, toma sua cruz e me siga, esses supostos absurdos, passam a ter lógica por essa nossa convicção na sabedoria divina, óbvio, infinitamente superior à nossa.

Logo, essa loucura de Deus dita por Paulo, se refere a maneira que o evangelho é recebido, ou seja, por quem crê, e por quem não crê.

Então por mais sábio que você seja, use a fé, ela transcende a razão humana, e vai te trazer muitas respostas.

JOIO AMASSADO VIRA CASCA, TRIGO VIRA PÃO

Me impressionou esses dias, a foto de um ramo de joio e um ramo de trigo, depois pesquisa aí, pra ver como são idênticos mesmo.

Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse pra que não se arrancasse o joio, pelo risco de se arrancar o trigo junto.

Acontece que hoje essa nova e moderna forma de se comunicar, com as redes socias, tanto pessoais e profissionais, facilitaram o trabalho de gente mal intencionada de plantão.

Veja isso: todo mundo com um smartfone na mão, fotografando, filmando joio e trigo, tudo junto, até separam um do outro, mas mostram só o joio.

Até fazem embalagem de trigo, mas mostram joio. Fique atento pra não consumir joio em embalagem de trigo, faz muita diferença, o trigo amassado, vira pão, já o joio amassado, continua joio, joio em casca.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br