Paulo Roberto mira evolução do CAV até o início da A2: “Começar próximo do ideal” 

Técnico diz ter time base na cabeça, mas com quase um mês de preparação pela frente, garante que isso ainda pode mudar. A estreia ocorre na Arena Plínio Marin, no dia 11 de janeiro, contra o Água Santa.

O Clube Atlético Votuporanguense segue sua preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 sob o comando do técnico Paulo Roberto Santos. Anunciado em agosto, o treinador tem um longo histórico em equipes do interior paulista. Chamado de “Rei do Acesso”, ele teve passagens marcantes por São Bento, Atlético Sorocaba e Rio Claro, entre outras equipes.

Em entrevista coletiva, Paulo Roberto destacou a importância do período de pré-temporada para elevar o nível de competitividade do elenco e ajustar aspectos físicos, técnicos e mentais da equipe: “Essa etapa é de preparação. Na preparação que você começa a cobrar deles, não só dar o trabalho, mas cobrar um pouco da execução desse trabalho para que a partir da execução eles possam crescer com relação à produtividade de cada um. O grupo vem crescendo, vem assimilando bem, e nós temos feito as alterações que achamos necessárias para que todos os atletas estejam no mesmo patamar de competitividade.”

“A parte psicológica no futebol é tão importante quanto a física, técnica e tática. Quando você não tem um psicólogo na equipe, é óbvio que cabe à comissão técnica fazer esse trabalho psicológico com o grupo. Temos trabalhado muito isso com eles para que estejam equilibrados. Se o psicológico estiver em um bom nível, a partir daí você consegue entregar dentro de campo aquilo que a equipe precisa”, detalha o comandante alvinegro.

O técnico evitou prometer um time pronto para a estreia, mas reforçou a busca por um nível próximo do ideal. Questionado sobre a definição da equipe titular, Paulo Roberto revelou que suas ideias iniciais mudaram com o andamento dos treinos: “Estamos na expectativa de que, a cada semana de trabalho, os atletas entreguem aquilo que vamos precisar na competição. Nenhuma equipe começa uma competição 100%. A intenção é aproximar o grupo o máximo possível dos 100%, 90%, e o restante você ganha dentro da própria competição. A nossa intenção é que a equipe esteja bem próxima do ideal.”

“Antes de começar os treinamentos eu tinha 11 na minha cabeça, hoje não são os mesmos. Quando você sai da teoria e vai para a prática, as coisas tendem a mudar. Hoje eu tenho uma equipe base na cabeça, mas ainda temos quase um mês de trabalho e isso pode mudar”, emendou.

Por fim, o treinador do CAV ressaltou a importância de um ambiente positivo no dia a dia do clube e do apoio da torcida durante a temporada: “No futebol é muito importante ter um ambiente leve, com todos remando para o mesmo lado, tanto nos bons momentos quanto nas adversidades. Nenhuma equipe consegue seus objetivos sem isso. O torcedor será fundamental não só nos bons momentos, mas também quando surgirem dificuldades, algo comum em uma competição como essa.”

O Votuporanguense estreia em casa, dia 11 de janeiro, às 18h, contra o Água Santa. O clube anunciou 24 reforços para a competição.

Confira o elenco da Pantera Alvinegra

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Laterais: Vinicius Baracioli, Paulo Victor, Kauã Santos e Watson;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Volantes: Alison Dias, Felipe Benedetti, Daniel e Victor Feitosa;

Meias: Rodolfo e Kauê Muniz

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Fernandinho, Luiz Thiago, Marcos Nunes e Minho

*Com informações do ge