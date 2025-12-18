Ação Solidária arrecada R$ 300 mil para entidades socioassistenciais de Votuporanga 

Iniciativa do Rotary Club, com articulação do Fundo Social, mobilizou população a ajudar as entidades doando R$ 5 e concorrendo a uma Honda/Biz 0Km; ganhadora é de Américo de Campos.

A campanha Ação Solidária garantiu um repasse total de R$ 300 mil às entidades socioassistenciais de Votuporanga. O anúncio foi feito pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, na manhã desta quarta-feira (17.dez), na concessionária Albatroz Honda.

A iniciativa contou com a doação de uma Honda/Biz 0 km pelo Rotary Club, além da articulação do Fundo Social para mobilizar as entidades do município. Os cupons foram distribuídos diretamente pelas entidades participantes, e cada doação de R$ 5 dava direito a um cupom para concorrer ao prêmio. Todo o valor arrecadado permaneceu com a entidade escolhida pelo doador. O sorteio ocorreu no último dia 6, na Arena Plínio Marin, durante o 1º Futebol Solidário, também promovido pelo Rotary Club.

“Agradeço a todos os envolvidos. Juntos, possibilitamos que as entidades utilizem os recursos conforme suas necessidades. Ficamos muito felizes em ver, mais uma vez, a população abraçando a causa social em prol do próximo”, destacou Rose Seba.

A ganhadora do prêmio foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, 34 anos, moradora de Américo de Campos. Professora da rede municipal, Gislaine doou R$ 10 para a Associação Beneficente Irmã Elvira, e recebeu dois cupons para o sorteio: “Sempre participei de ações solidárias, mas nunca tinha sido contemplada. Fiquei muito feliz, ainda estou sem acreditar. O prêmio chegou em ótima hora”, afirmou.

O vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) acompanhou a entrega e agradeceu ao Rotary Club, lembrando que o 1º Futebol Solidário também arrecadou mais de mil litros de leite.

O presidente do Rotary Club, André Nascimento, ressaltou a parceria com o Fundo Social e as entidades: “Somos uma pequena gota no oceano, mas estamos fazendo a nossa parte ao conectar poder público, empresários e entidades para que mais vidas sejam alcançadas”, disse.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), Osvaldo Carvalho, assessor do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), a presidente da Associação Beneficente Irmã Elvira, Maria Célia Rodrigues dos Santos, e a funcionária Laiana dos Santos Martins.