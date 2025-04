Paulistão: CAV vence o Mirassol no sub-15, mas perde no sub-17 

Os duelos de estreia na competição estadual ocorreram na manhã do último sábado (12), na Arena Plínio Marin.

Na manhã do último sábado (12.abr), o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Mirassol na Arena Plínio Marin para a primeira rodada do Campeonato Paulista das categorias de base.

Pela categoria sub-15, o CAV fez bonito diante da torcida e venceu o Mirassol por 3 a 2. A equipe demonstrou garra e controle da partida, em um confronto direto que exigiu concentração até o apito final.

Já no sub-17, apesar do bom desempenho e da luta até o último minuto, a equipe alvinegra acabou perdendo pelo placar de 2 a 1. O jogo foi marcado por equilíbrio e intensidade, com chances para ambos os lados, mas o Mirassol saiu com a vitória.

A Pantera Alvinegra já se prepara para o próximo desafio, contra o Tanabi, no próximo sábado (19), pela segunda rodada do Paulistão.