Natação de Votuporanga encerra o ano com ótimos resultados 

2024 foi o melhor ano de todos os tempos, em função de expressivos resultados em competições importantes dos calendários estadual e nacional.

A natação de Votuporanga, representada pela equipe do Centro de Formação/Prefeitura/Avonat/Unifev/Noroaço, termina o ano com excelentes resultados, como o melhor ano de todos os tempos, em função de expressivos resultados em competições importantes dos calendários estadual e nacional.

A equipe participou das mais desafiadoras competições do Brasil, conquistando medalhas nos Campeonatos Brasileiro, Estadual e Regionais, além de se destacar também nos eventos da Secretaria Estadual de Esportes e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Na última semana, os atletas e equipe técnica participaram do Campeonato Brasileiro das Classes Junior e Sênior, no Fluminense Futebol Clube; do Campeonato Paulista Paralímpico, em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico; e do Campeonato Paulista Juvenil, no Esporte Clube Pinheiros, também na Capital Paulista. Os resultados ficaram assim definidos:

Campeonato Brasileiro Junior e Sênior – 10 a 14/12/2024

Realizado pela CBDA – Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, entidade máxima da natação nacional, reuniu 400 atletas de 48 clubes no Fluminense Futebol Clube na cidade do Rio de Janeiro. O evento foi cenário de ótimos resultados pela equipe local, que classificou-se em 16º lugar entre os clubes do Brasil, na classe Junior, e 22º melhor equipe brasileira na classe Sênior, tendo como maior destaque a jovem nadadora Jéssica da Amaral Chaves, eleita a 3ª melhor atleta do Brasil na Classe Junior 1, despertando interesse de grandes equipes nacionais na sua contratação.

Jéssica conquistou duas medalhas na competição, sendo uma de prata na prova dos 400 metros nado medley, sua especialidade; e uma de bronze na prova dos 200 metros nado peito; além de um 4º lugar na prova dos 100 metros nado peito; 4º lugar nos 200 metros nado medley; e 7º lugar nos 100 metros borboleta, totalizando 116 pontos na pontuação geral da categoria.

Além da Jéssica, também brilharam os atletas Rick Endrew da Silva, Jaqueline Faquini, Eric Kemji Toma da Silveira e Diego Lourenço Nakabashi, todos com excelentes resultados e finalistas na maioria das provas que disputaram, contribuindo para a somatória de pontos da equipe, projetando-a com uma das mais importantes do país. A equipe foi orientada pelo treinador Alan de Souza Coutinho.

Campeonato Paulista de Natação Paralímpica – de 13 a 15/12/2024

No mesmo final de semana, a equipe paralímpica viajou para São Paulo, onde disputou o Campeonato Paulista para nadadores paralímpicos, organizado pela FAP – Federação Aquática Paulista, na piscina olímpica do Centro de Treinamento Paralímpico, sendo acompanhados pelos professores auxiliares Erick Bailon de Oliveira e Bruno Rocha. Participaram da competição 22 equipes e 183 atletas.

A equipe, composta por seis atletas classificou-se em 6º lugar no geral na classe deficiente visual, 9º lugar na classe intelectual e 10º lugar na classe deficientes físicos, com 4 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze, totalizando 11 medalhas.

Erick Bailon de Oliveira conquistou ouro nos 400 metros nado livre, ouro nos 200 metros nado medley, prata nos 50 metros nado livre, prata nos 100 metros nado livre e prata nos 100 metros nado costas.

Keven Eduardo de Paula ficou com ouro nos 400 metros nado livre, ouro nos 100 metros nado costas, medalha de prata nos 100 metros nado livre e 3º nos 200 metros nado medley.

Mauricio Padilha trouxe prata nos 100 metros nado Livre e 3º lugar nos 100 metros nado peito.

Cauê Rodrigues Cardoso, Gabriel da Silva Bueno e Gabriel Kenishi também compuseram a equipe e contribuíram para a classificação geral, embora não tenham conquistado medalhas, pois a pontuação é concedida para os oito melhores atletas de cada prova.

Campeonato Paulista Juvenil – de 13 a 15/12/2024

Realizado no Esporte Clube Pinheiros da Capital, o Campeonato Paulista da classe Juvenil contou com a participação de 52 equipes e 353 atletas. A equipe do Centro de Formação/Prefeitura/Avonat/Unifev/Noroaço participou com os atletas Emmilly e Felipe Manchine, acompanhados pelo auxiliar técnico Evandro Pereira.

Na classificação geral, a equipe local ficou em 13º lugar na categoria Juvenil 2 feminino com 15,50 pontos, e na categoria Juvenil 2 masculino conquistou o 12º lugar, entre as 52 participantes, considerado pelo coordenador geral do Centro de Formação, prof. Luiz Augusto Garcia (Xaninho) como excelente resultado. “Estamos reformulando o trabalho da base e, em no máximo 18 meses, teremos uma equipe de mirins e petizes, que num futuro próximo irão abastecer as principais categorias do time local com muitos atletas de ótima qualidade e, com certeza, devemos subir na classificação geral das competições mais importantes no estado e no país”, afirmou Xaninho.

Para encerrar o ano, a equipe do Centro de Formação/Prefeitura/Avonat/Unifev/Noroaço está disputando os Jogos Abertos do Interior em São José do Rio Preto, com boas perspectivas de conquistar algumas medalhas nesta importante competição do interior Paulista.

“Há que se registrar que o grande crescimento da equipe de natação de Votuporanga passou pelas mãos do prefeito Jorge Seba e do Secretário Municipal de Esportes Marcello Stringari, que ofereceram todas as condições para a manutenção da equipe; pelo Deputado Carlão Pignatari, que viabilizou uma importante emenda parlamentar que proporcionou a continuidade do projeto; pela Unifev, grande parceira que ajuda no custeio de viagens e participações em competições, além de proporcionar bolsa de estudo na faculdade para os atletas que se destacam nas competições. Também agradecemos a diretoria da Avonat, que faz uma gestão impecável da natação em parceria com a Prefeitura e a empresa Noroaço, que contribui muito nas gestões para viabilizar a continuidade deste grandioso projeto”, finalizou Xaninho.

