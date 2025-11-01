Paulistão A2 2026 tem novo formato e vai de janeiro a maio 

Entenda os detalhes foram definidos no Conselho Técnico nesta quarta-feira (29). Votuporanguense inicia pré-temporada no próximo dia 12 de novembro.

O Campeonato Paulista da Série A2 terá um formato diferente em 2026, conforme decisão dos clubes junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) em Conselho Técnico realizado na tarde desta quarta-feira (29.out), no edifício Pelé.

Na primeira fase, os 16 times se enfrentam em turno único, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série A3. Os oito melhores avançam para a fase quadrangular, com dois grupos com quatro times e jogos de ida e volta. As chaves terão as seguintes formações: 1º, 3º, 6º e 8º e 2º, 4º, 5º e 7º.

Os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais (1º x 4º e 2º x 3º) e apenas os finalistas sobem para o Paulistão de 2027. O critério de desempate será a melhor campanha geral.

A primeira fase da competição vai de 11 de janeiro a 8 de março. Já os jogos dos quadrangulares acontecem entre 15 de março e 15 de abril. As semifinais estão previstas para 22 e 29 de abril e as finais para 6 e 13 de maio.

A última vez que a A2 teve quadrangular depois da primeira fase foi em 2013, mas os dois melhores de cada chave subiam para a primeira divisão. Em 2014 e 2015 a competição foi em pontos corridos, com acesso para os quatro primeiros e, desde 2016, o formato com mata-mata passou a ser adotado na segunda fase.

A Série A2 tem cinco clubes com calendário nacional, que precisarão mesclar as duas competições. No atual cenário, a Ferroviária estará na Série B, prevista para começar em 21 de março (o clube ainda corre risco de cair), Inter de Limeira e Ituano estão na Série C, com início previsto para 4 de abril, e Água Santa e XV de Piracicaba estão na Série D, marcada para começar em 5 de abril.

Na lista A, os times poderão inscrever 26 atletas, mas na lista B não há restrições.

Os clubes também foram informados que podem receber de 25% a 30% a menos nas cotas devido ao encerramento de um patrocínio máster da competição.

Veja os 16 clubes da Série A2: Água Santa, Ferroviária, Grêmio Prudente, Inter de Limeira, Ituano, Juventus-SP, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São Bento, São José-SP, Sertãozinho, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

CAV inicia pré-temporada no dia 12

Com o calendário oficializado, o Clube Atlético Votuporanguense já tem data marcada para o início da pré-temporada: 12 de novembro, quando os 19 atletas contratados até o momento se apresentarão na Arena Plínio Marin para o início dos trabalhos de preparação física e técnica.

O clube segue ativo no mercado em busca de novos nomes para fechar o elenco que vestirá a camisa do CAV no Paulistão 2026, reforçando posições estratégicas definidas pela comissão técnica e diretoria.

