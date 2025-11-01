Emprego: Votuporanga abre 138 vagas em setembro, aponta Caged 

Com a performance, município segue no ‘azul’, já que em agosto registrou a abertura de 130 vagas.

O Brasil abriu 213 mil vagas formais de trabalho em setembro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (30.out) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). O número é fruto de 2,29 milhões de contratações e 2,08 milhões de demissões.

Os dados representam uma queda de 15% em relação a setembro do ano passado, quando foram criados cerca de 252 mil empregos com carteira assinada. O resultado, no entanto, mostra uma recuperação em relação aos últimos meses. Abril havia sido o último mês com mais de 200 mil vagas abertas, quando foram criados 237 mil postos de trabalho.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 138 vagas, fruto da dinâmica entre 1.382 contratações e 1.244 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em agosto registrou a abertura de 130 vagas.

No 9º mês de 2025, o principal desempenho no município veio do setor da Indústria (+89), seguida pelo Serviços (+41), Comércio (+20) e Agropecuária (+6); já o setor de Construção com (-18) voltou a fechar o balanço no ‘vermelho’. Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão no Brasil

O salário médio das novas contratações em setembro foi de R$ 2.286,34, o que representou uma redução de R$ 20,61 (-0,9%) em relação a agosto, quando o valor médio era de R$ 2.306,94. Em comparação com setembro de 2024, houve um aumento real de R$ 17,35 (0,8%).

Em setembro, o saldo de empregos foi mais favorável para os homens, que registraram a criação de 117.145 vagas, enquanto as mulheres tiveram um total de 95.857 novas vagas.

Os jovens com idades entre 18 e 24 anos (+110.953) e os adolescentes de até 17 anos (+31.105) foram os principais responsáveis pelo aumento do emprego formal, juntos representando 67% dos novos postos de trabalho gerados no mês.

↘️Acesse o link e faça parte do grupo Diário de Votuporanga no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Hkh4GQgDoFOCrK7tt5jfnG?mode=wwt