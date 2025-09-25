Governo já pagou R$ 1,53 bi a aposentados afetados por fraude do INSS

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo, que representam 74% do total de elegíveis.

O governo federal já pagou R$ 1,53 bilhão a aposentados vítimas de fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), informou nesta terça-feira (23.set) a Secom (Secretaria de Comunicação Social) do Palácio do Planalto.

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo, que representam 74% do total de elegíveis de acordo com o governo (3,33 milhões).

O governo Lula (PT) editou uma MP (medida provisória) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.

Pedido de ressarcimento

Quem ainda não aderiu ao acordo pode acessar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. O processo é gratuito e não exige envio de documentos.

Podem aderir ao acordo: Quem contestou os descontos e não teve resposta em até 15 dias úteis;

Quem sofreu os descontos entre março de 2020 e março de 2025;

Quem tem processo na Justiça, mas ainda não recebeu o valor.

A contestação dos descontos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. A adesão ao acordo continuará disponível mesmo depois dessa data.

Como pedir o ressarcimento: