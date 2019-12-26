FPF divulga tabela detalhada da Série A2

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na manhã desta quinta-feira, 26, a tabela desmembrada da Série A2 do Campeonato Paulista. Assim, todas as datas e horários da primeira fase do torneio estão definidos.
A segunda divisão do campeonato estadual começa no dia 22 de janeiro, às 15h. Três confrontos abrem a competição: Monte Azul x Rio Claro, Votuporanguense x Juventus e Atibaia x RB Brasil. A primeira fase é formada por 15 rodadas, com oito jogos em cada rodada.
As novidades nesta edição são o São Bento e o São Caetano, que foram rebaixados do Paulistão de 2019, além do Audax e do Monte Azul, que conquistaram o acesso na Série A3. O RB Brasil também é outra novidade.
A empresa Red Bull, que controla a equipe, assumiu a gestão do Bragantino. Como não é permitido que um mesmo grupo econômico tenha dois times em uma mesma divisão, o RB foi rebaixado à Série A2. O Toro Loko, que mandará os jogos no Moisés Lucarelli, em Campinas, também não pode subir à elite. Caso seja um dos finalistas, o terceiro colocado conquista o acesso.
A fórmula de disputa será a mesma do ano passado. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série A3.
Todas as partidas do mata-mata serão disputadas em dois jogos, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade em pontos e saldo de gols. Somente os dois finalistas sobem à elite estadual.
Rodada 1
22/jan – qua 15:00 A MONTE AZUL X RIO CLARO FC
22/jan – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X CA JUVENTUS
22/jan – qua 15:00 SC ATIBAIA X RB BRASIL
22/jan – qua 19:00 GO AUDAX X EC TAUBATÉ
22/jan – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X AA PORTUGUESA
22/jan – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X AD SÃO CAETANO
22/jan – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X EC SÃO BENTO
22/jan – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X EC XV PIRACICABA
Rodada 2
25/jan – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X A MONTE AZUL
25/jan – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X CA VOTUPORANGUENSE
25/jan – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X A PORTUGUESA DESP
25/jan – sáb 16:00 RB BRASIL X SÃO BERNARDO FC
25/jan – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X GO AUDAX
26/jan – dom 10:00 AA PORTUGUESA X SC ATIBAIA
26/jan – dom 10:00 CA JUVENTUS X SERTÃOZINHO FC
26/jan – dom 16:00 RIO CLARO FC X CA PENAPOLENSE
Rodada 3
29/jan – qua 15:00 A MONTE AZUL X CA JUVENTUS
29/jan – qua 15:00 SC ATIBAIA X CA VOTUPORANGUENSE
29/jan – qua 19:00 GO AUDAX X AA PORTUGUESA
29/jan – qua 19:15 EC SÃO BENTO X SERTÃOZINHO FC
29/jan – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X SÃO BERNARDO FC
29/jan – qua 19:30 RIO CLARO FC X RB BRASIL
29/jan – qua 20:00 AD SÃO CAETANO X EC XV PIRACICABA
29/jan – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X EC TAUBATÉ
Rodada 4
01/fev – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X CA PENAPOLENSE
01/fev – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X SC ATIBAIA
01/fev – sáb 16:00 RED BULL BRASIL X GO AUDAX
01/fev – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X EC SÃO BENTO
02/fev – dom 10:00 AA PORTUGUESA X RIO CLARO FC
02/fev – dom 10:00 CA JUVENTUS X AD SÃO CAETANO
02/fev – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X A PORTUGUESA DESP
02/fev – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X A MONTE AZUL
Rodada 5
05/fev – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X AA PORTUGUESA
08/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SERTÃOZINHO FC
08/fev – sáb 15:00 CA PENAPOLENSE X CA VOTUPORANGUENSE
08/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X SÃO BERNARDO FC
08/fev – sáb 15:00 SC ATIBAIA X EC XV PIRACICABA
08/fev – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X RB BRASIL
08/fev – sáb 16:00 RIO CLARO FC X CA JUVENTUS
09/fev – dom 10:00 A MONTE AZUL X EC TAUBATÉ
Rodada 6
12/fev – qua 15:00 CA JUVENTUS X GO AUDAX
12/fev – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X A MONTE AZUL
12/fev – qua 19:00 RB BRASIL X AD SÃO CAETANO
12/fev – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X SC ATIBAIA
12/fev – qua 20:00 AA PORTUGUESA X CA PENAPOLENSE
12/fev – qua 20:00 EC TAUBATÉ X EC SÃO BENTO
12/fev – qua 20:00 EC XV PIRACICABA X RIO CLARO FC
12/fev – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X A PORTUGUESA DESP
Rodada 7
15/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X RIO CLARO FC
15/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X CA PENAPOLENSE
16/fev – dom 10:00 AA PORTUGUESA X EC SÃO BENTO
16/fev – dom 10:00 CA JUVENTUS X EC XV PIRACICABA
16/fev – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X SÃO BERNARDO FC
16/fev – dom 15:00 SC ATIBAIA X EC TAUBATÉ
16/fev – dom 16:00 A PORTUGUESA DESP X A MONTE AZUL
16/fev – dom 16:00 RB BRASIL X SERTÃOZINHO FC
Rodada 8
21/fev – sex 15:00 A MONTE AZUL X SC ATIBAIA
21/fev – sex 19:00 SERTÃOZINHO FC X GO AUDAX Sertãozinho
21/fev – sex 20:00 EC TAUBATÉ X CA JUVENTUS
21/fev – sex 20:00 EC XV PIRACICABA X RB BRASIL
22/fev – sáb 15:00 CA PENAPOLENSE X A PORTUGUESA DESP
22/fev – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X AA PORTUGUESA
22/fev – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X AD SÃO CAETANO
22/fev – sáb 19:30 RIO CLARO FC X CA VOTUPORANGUENSE
Rodada 9
28/fev – sex 15:00 SC ATIBAIA X CA PENAPOLENSE
28/fev – sex 20:00 EC XV PIRACICABA X SERTÃOZINHO FC
29/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X A PORTUGUESA DESP
29/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X A MONTE AZUL
29/fev – sáb 16:00 RB BRASIL X CA VOTUPORANGUENSE
01/mar – dom 10:00 AA PORTUGUESA X EC TAUBATÉ
01/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X SÃO BERNARDO FC
01/mar – dom 19:00 RIO CLARO FC X EC SÃO BENTO
Rodada 10
04/mar – qua 15:00 A MONTE AZUL X EC XV PIRACICABA
04/mar – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X GO AUDAX
04/mar – qua 19:15 EC SÃO BENTO X CA JUVENTUS
04/mar – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X SERTÃOZINHO FC
04/mar – qua 20:00 AA PORTUGUESA X RB BRASIL
04/mar – qua 20:00 EC TAUBATÉ X AD SÃO CAETANO
04/mar – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X RIO CLARO FC
04/mar – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X SC ATIBAIA
Rodada 11
07/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SC ATIBAIA
07/mar – sáb 15:00 GO AUDAX X A PORTUGUESA DESP
07/mar – sáb 16:00 RB BRASIL X A MONTE AZUL
07/mar – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X AA PORTUGUESA
08/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X CA PENAPOLENSE
08/mar – dom 10:00 EC SÃO BENTO X CA VOTUPORANGUENSE
08/mar – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X SÃO BERNARDO FC
08/mar – dom 16:00 RIO CLARO FC X EC TAUBATÉ
Rodada 12
14/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X EC XV PIRACICABA
14/mar – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X A MONTE AZUL
14/mar – sáb 15:00 SC ATIBAIA X GO AUDAX
14/mar – sáb 16:00 RB BRASIL X CA JUVENTUS
15/mar – dom 10:00 AA PORTUGUESA X AD SÃO CAETANO
15/mar – dom 10:00 CA PENAPOLENSE X EC SÃO BENTO
15/mar – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X SERTÃOZINHO FC
15/mar – dom 16:00 A PORTUGUESA DESP X RIO CLARO FC
Rodada 13
21/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SÃO BERNARDO FC
21/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X RB BRASIL
21/mar – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X SC ATIBAIA
21/mar – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X CA VOTUPORANGUENSE
22/mar – dom 10:00 A MONTE AZUL X CA PENAPOLENSE
22/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X AA PORTUGUESA
22/mar – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X A PORTUGUESA DESP
22/mar – dom 16:00 RIO CLARO FC X GO AUDAX
Rodada 14
25/mar – qua 15:00 A MONTE AZUL X AA PORTUGUESA
25/mar – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X AD SÃO CAETANO
25/mar – qua 15:00 SC ATIBAIA X RIO CLARO FC
25/mar – qua 19:00 GO AUDAX X EC SÃO BENTO
25/mar – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X EC TAUBATÉ
25/mar – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X RED BULL BRASIL
25/mar – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X EC XV PIRACICABA
25/mar – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X CA JUVENTUS
Rodada 15
28/mar – sáb 15:00 AA PORTUGUESA X CA VOTUPORANGUENSE
28/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X GO AUDAX
28/mar – sáb 15:00 CA JUVENTUS X SC ATIBAIA
28/mar – sáb 15:00 EC SÃO BENTO X A MONTE AZUL
28/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X SÃO BERNARDO FC
28/mar – sáb 15:00 EC XV PIRACICABA X CA PENAPOLENSE
28/mar – sáb 15:00 RB BRASIL X A PORTUGUESA DESP
28/mar – sáb 15:00 RIO CLARO FC X SERTÃOZINHO FC