Polícia recebe imagem de atentado ao Porta dos Fundos

O caso está sendo investigado como crime de explosão e o ataque pode ser enquadrado na lei antiterror.

A Polícia Civil do Rio investiga a participação de um grupo que se diz integralista no atentado contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos. Na quarta-feira, 25, os integrantes desse grupo divulgaram um vídeo com imagens do ataque no YouTube.

No vídeo, integrantes do grupo que se autodenomina Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira aparecem mascarados e leem um manifesto enquanto imagens do ataque com coquetéis Molotov são exibidas.

A filmagem é feita por uma câmera que acompanha a ação. São três os homens que jogam os coquetéis e um que filma.

O mesmo grupo teria feito um ataque na Universidade Federal do Estado do Rio (Unirio), em Botafogo, no fim do ano passado, queimando bandeiras e faixas antifascistas.

A polícia do Rio examina essas imagens e outras de câmeras de segurança que registraram o atentado contra a produtora, no Humaitá, no Rio.

O vídeo das câmeras de segurança mostra o momento em que pelo menos três pessoas – duas em uma caminhonete, uma em uma motocicleta – participaram do ataque à fachada do prédio, com duas bombas incendiárias, às 4 horas da véspera de Natal. Ninguém foi ferido, e o fogo foi apagado por um segurança do prédio.

“O Porta dos Fundos condena qualquer ato de violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades”, informou na quarta-feira o grupo em nota. O texto afirma ainda que o Porta espera que os responsáveis pelos ataques “sejam encontrados e punidos”.

O caso está sob investigação da 10.ª DP (Botafogo) como crime de explosão.

O ataque pode ainda ser enquadrado na lei antiterror, que define como terrorismo o ato de usar explosivo “por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião” com a finalidade de “provocar terror social”.

Polêmica

O canal de humor virara alvo de críticas desde o lançamento do especial de Natal A Primeira Tentação de Cristo, na Netflix. A produção mostra um Cristo gay, interpretado por Gregório Duvivier, com um namorado. O personagem é surpreendido por uma festa, em que é revelado que ele é Filho de Deus e fora adotado por José e Maria. Um abaixo-assinado online pediu a retirada do programa da Netflix.

No dia 19, a Justiça do Rio negou liminar a um pedido de uma associação religiosa para que programa fosse removido do site.

A decisão afirmou que não havia motivos legais para a remoção. Segundo a Justiça, determinação diferente da sua seria “inequivocamente censura decretada pelo Poder Judiciário”.

Em nota, os integrantes do grupo disseram ainda que seguirão em frente, “mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o País sobreviverá a essa tormenta de ódio, e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão”.

Integralismo

Integralismo é um movimento surgido no Brasil na década de 1930. De acordo com historiadores, se tornou o maior partido fascista fora da Europa, que volta e meia ressurge em momentos propícios ao autoristarismo e ideiais relacionados aos costumes, com lastro na ideologia de extrema direita.

A data oficial do nascimento do Movimento Integralista é 7 de outubro de 1932, sua pruincipal liderança, o escritor, jornalista, teólogo e político Plínio Salgado, que lançou na ocasião manifesto com as ideias do movimento.

A referência de Salgado e seus liderados eram o os movimentos facistas que floresceram na década de 30 e 40 do século passado.

Essa inspiração podia ser vista, por exemplo, na camisa verde, que era a versão nacional da camisa preta do fascismo e da parda do nazismo.

A bandeira integralista era formada pela letra grega sigma, significando a “somatória de todos os brasileiros”. O símbolo era usado também em braçadeiras pelos manifestantes em suas marchas.

No século passado, o integralismo teve núcleos no Brasil inteiro, e teve bastante força no Paraná e nos outros estados do Sul, nas regiões formadas por filhos de imigrantes alemães e italianos