PAULISTA A2 – De volta, meia quer ajuda Votuporanguense na briga contra o rebaixamento

(AFI) – Após um período emprestado para a equipe do base do Athletico-PR, o meio-campista Kennedy Jr retornou ao Votuporanguense para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador fez sua estreia no último domingo (08), já como titular na derrota para o São Bento, por 3 a 2.

“Muito feliz em poder estrear. Agradeço demais ao Votuporanguense por essa oportunidade. Vou trabalhar dia após dia para continuar tendo espaço e espero poder cada vez mais ajudar meu time”, contou.

FOCO TOTAL

Em má fase na competição, o CAV é lanterna do Paulista A2 com apenas seis pontos em 11 jogos. Faltam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase do campeonato. Kennedy diz acreditar na permanência do time na segunda categoria mais alto do futebol de São Paulo.

“Infelizmente não conseguimos o resultado esperado no último jogo, mas estamos treinando forte para recuperar os pontos perdidos. Sei que o time não está bem, mas estamos confiantes de que vamos sair dessa situação. A A2 é uma competição muito equilibrada, e a partir de agora todo jogo será encarado como uma decisão por nós. Sabemos da qualidade do nosso grupo e que podemos crescer bastante ainda. Estamos muito focados e tenho certeza que vamos chegar preparados para essa partida contra o Sertãozinho. Queremos vencer para transformar essa partida no nosso “divisor de águas””, revelou.

PRÓXIMA ‘FINAL’

O CAV volta a entrar em campo nesse domingo (15), para encarar o Sertãozinho, as 10h, no estádio Plínio Marin.