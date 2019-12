PAULISTA A2 – CAV vive expectativa de atuar durante a noite na Arena

O torcedor alvinegro vive a expectativa de poder acompanhar jogos do Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, na Arena Plínio Marín, durante o período noturno. De acordo com o prefeito de Votuporanga, João Dado, novidades poderão surgir.

“O CAV tem interesse que essa iluminação ocorra o quanto antes. A empresa que ganhou a licitação é especializada em estrutura metálica, não em iluminação. Quem sabe, até o começo da semana que vem, nós teremos novidades”, afirmou.

Cabe destacar que a estreia da Pantera Alvinegra no Paulista A2 será dentro de casa, no dia 22, contra o Juventus.

MODO DE DISPUTA

No primeira fase do Paulista A2, os 16 clubes jogarão ente si em turno único. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, enquanto os dois piores serão rebaixados para o Paulista A3 de 2021. Cabe destacar que apenas finalistas garantirão o acesso para o Paulistão de 2021.

Ao longo do mata-mata, o dono da melhor campanha faz a segunda partida em casa. Por outro lado, empate no placar agregado após 180 minutos levará a decisão para a disputa de penalidades máximas.

O Votuporanguense terá Taubaté, Rio Claro, Juventus, XV de Piracicaba, Atibaia, Penapolense, Portuguesa, Sertãozinho, Portuguesa Santista, São Bernardo, São Caetano, São Bento, Red Bull, Monte Azul e Audax como adversários na luta pelo acesso ao Paulistão de 2021. A estreia do CAB será contra o Juventus, em casa.