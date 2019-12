‘HOJE É DIA DE ROCK, BEBÊ’ – Symphonic Rock na Concha às 20h30

Criada por Cristiane Torloni, a frase: “Hoje é dia de rock, bebê”, a acompanha desde sua adolescência. “Existia um espetáculo maravilhoso de teatro que se chamava ‘Hoje é dia de rock’. Devo tê-lo assistido pelo menos umas 17 vezes. Então, foi muito natural sair”, revelou a atriz. Então parafraseando a Cristiane: “Hoje é dia de Rock, bebê”. Mas do bom, velho e consagrado rock-roll.

Dentro do projeto “Festividades na Concha” sobe ao palco neste sábado (14/12), a partir das 20h30, a banda Symphonic Rock. Formada em 2013 por músicos da cidade e região une instrumentistas do rock à música erudita: guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano, violão, violinos, violas, violoncelos, contrabaixo acústico, flauta, sax e trompetes, com interpretações dos clássicos do Rock de bandas consagradas, como Iron Maiden, Van Halen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, The Beatles, entre outros, uma homenagem especial ao eterno rei do rock “Elvis Presley”.

Symphonic Rock é eleito projeto musical pelo ProAC Votuporanga

O Espetáculo Symphonic Rock foi eleito recentemente em 1º lugar como melhor projeto no seguimento música pelo ProAC Município Votuporanga.

Formado em 2013 por músicos da cidade e região, o Grupo ARKADHIA Classic Rock Band uni instrumentistas do rock à música erudita: guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano, violão, violinos, violas, violoncelos, flauta, sax e trompetes.

O Espetáculo Symphonic Rock-2019 em sua 4ª Temporada, está totalmente renovado, com novo repertório, novos arranjos, novas interpretações dos mais belos clássicos do Rock de bandas consagradas, como Iron Maiden, Van Halen, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, The Beatles entre outros.

As apresentações do Symphonic Rock nos principais eventos culturais da cidade, Virada Cultural Paulista, Semana da Música, Festa das Nações, Fliv-Festival Literário de Votuporanga, entre outros, já atraíram centenas de pessoas vindas de diversas cidades de nosso Estado, o que demonstra a qualidade desse espetáculo musical, inovador e pioneiro em Votuporanga e região.

Participantes: ARKADHIA Classic Rock Band

Marcelo M. Silva: Arranjos e adaptações

Anderson Vecchiatti: Vocal e contrabaixo

Vitor Lemos: Guitarra

Gustavo Riva: Bateria

Lucas Barão – Teclado

Hélida Rapassi: Vocal e Backing Vocal

Violinos: Evelyn de Oliveira Fiori, Maria Fernanda Brigati,

Victória Elouise MagosseAlmendra, Marianna Araújo Brito

Violoncelos: Gabriel de Souza Lopes, Aquel Fernandes Figueira

Flauta: Larissa Regonha

Sax Tenor: Leandro Diegues

Sax Alto: Luciana Diegues Regonha

Trompetes: Luciano Regonha, Gildo Ferreira